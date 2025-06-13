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川普自爆「以色列空襲伊朗，我早知道！」　各國也表態了

▲▼以色列空襲後，伊朗德黑蘭一棟建築物受損。（圖／路透）

▲以色列空襲後，伊朗德黑蘭一棟建築物受損。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

以色列對伊朗發動猛烈空襲，針對包括核子設施與軍事據點在內的多個目標展開打擊，共攻擊約百處關鍵設施，並造成多位高階官員喪命，其中包含核能領域專家及軍方高層指揮官。針對這場突襲，全球多國領袖紛紛呼籲各方保持克制，避免局勢進一步惡化。

法新社彙整各國回應如下：

● 美國：堅決反對伊朗擁核

美國總統川普在接受《福斯新聞》專訪時表示，早已知曉以方將對伊朗動手。他強調：「伊朗不應具備核武能力。我們願意重啟談判，拭目以待局勢發展。」他並補充道，一旦伊朗展開報復行動，「美方已準備好保衛自身及以色列。」川普稍早表示，伊朗受到應得的重擊，「未來還有更多（攻擊），非常多。」

● 聯合國籲雙方避免升高衝突

聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人發表聲明，呼籲以伊雙方「展現最大克制，避免引爆更大規模的戰事」，並指出當前局勢已讓整個區域面臨難以承受的壓力。

● 中國：對局勢深感關切

中國外交部發言人林劍表示，中方對當前情勢可能產生的嚴重影響表示高度擔憂。他呼籲相關各國「致力於緩和衝突，維護地區和平與穩定，防止危機擴大」。

● 法國：各方應避免局勢升溫

法國外交部長巴霍於社群平台X發文指出：「我們呼籲各方保持冷靜，避免進一步破壞中東穩定。」

● 哈瑪斯：警告區域安全風險

獲伊朗支持的巴勒斯坦組織哈瑪斯指出，此次以軍行動「加劇區域不安，對穩定構成實質威脅」。哈瑪斯曾於2023年10月對以色列發動攻擊，引爆加薩衝突。

▲▼以色列空襲後，伊朗德黑蘭，一棟建築物受損。（圖／路透）

● 土耳其：要求以色列立即停手

土耳其外交部發出聲明，嚴詞譴責以方行為，並呼籲「以色列應立刻中止可能導致新一輪對抗的軍事行動」。

● 英國：希望各方降溫緊張情勢

英國首相施凱爾表示，近期襲擊報導令人憂心，並強調「我們呼籲各方保持克制，避免情勢進一步升高，這樣的升級對地區沒有任何益處」。

● 葉門青年運動：支持伊朗核發展權利

伊朗盟友、葉門的「青年運動」武裝團體在Telegram平台上發文指出，他們支持伊朗發展核計畫的合法性，同時「強烈譴責以色列的軍事行動，並支持伊朗採取一切可行方式自衛」。

另外根據最新消息，俄羅斯嚴厲譴責以色列攻擊伊朗，認為此舉已經違反聯合國規章。

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