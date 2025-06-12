提追加預算解補助款僵局　行政院喊話縣市、立委支持

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院統刪地方政府的一般性補助款，引發各縣市反彈，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等5縣市首長昨赴行政院，拜訪院長卓榮泰，盼政院盡速提追加預算解決困境。行政院指出，卓院長很高興地方提出意見，盼各縣市地方首長與立委共同支持追加預算案，中央也會持續搜集意見，盼能獲得支持，才能順利辦理追加預算。

行政院發言人李慧芝說，高雄、台南、嘉義、屏東及澎湖等5位縣市長，昨拜訪院長卓榮泰，提出希望用追加預算方式解決中央跟地方面臨的財政困境。

李慧芝說，財政困境的由來是因為立法院大幅刪減中央政府總預算，院長也表示，很高興地方政府可以提出建議，但針對追加預算部分還需要地方首長與立委一起支持，這樣行政院提出的追加預算才可以獲得立院的通過。

至於有無其他地方政府提出支持追加預算部分？李慧芝說，的確有些縣市長也有這樣的意見，還是希望能獲得更多的支持、搜集更多意見，再來辦理相關追加預算。

另外，主計總處研擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，受限財劃法一般性補助款不得低於前一年，從計劃型補助下手，恐變成發展完整縣市受益者，苦到須要發展經費的縣市。

對此，主計總處公務預算處長許永議說，財劃法修正後，114年度預算來估算，地方會增加3753億的中央統籌分配稅款，也就是說財政自主能量已經提升，應該有能力多負擔一點自籌款。相對的，中央政府就少了3753億，中央財政已經弱化、補助能力受限，勢必對於計劃型補助款的補助比例，勢必要做檢討。

至於所提到各縣市發展程度不同，許永議表示，因為計劃型補助款比例的變動導致財源分配不公的問題，這次補助辦法裡面有納入「財政均衡」，就是要協助解決公平性的問題。