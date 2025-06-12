批在野黨違法　卓榮泰盼支持特別條例：別只幫國軍加薪卻不讓武器更新

▲行政院長卓榮泰卓。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院日前三讀通過《軍人待遇條例》修正案，明定國軍志願役官士兵的加給增加為每個月3萬，明年元旦起實施。對此，行政院長卓榮泰（12日）在院會中表示，這個加薪案違憲、違法，也違反政府的財政結構與財政能力，必須在未來採取適當的行政救濟；他也喊話在野支持「強化安全韌性特別條例」，不要只幫國軍加薪，卻不讓國軍武器更新。

卓榮泰今在院會談及此事時先說，非常感謝立法院能跟政府站在同一立場，認清中國不斷侵擾威脅，造成我國國防重大威脅的事實，立法院也認為必須全面提升國防自主安全，完善國軍各項合理待遇與福利。事實上，政府在今年4月已經全盤考量政府財政能力給予國軍均衡性的全面加薪，並核定通過在案。

但卓榮泰指出，日前立法院再度通過對國軍的加薪案，再次違背《預算法》第91條、《財政紀律法》第5條以及相關《憲法》解釋精神，在審查法律案涉及歲出大幅支出時，沒有正式徵詢行政院的意見。

「這樣的案例已經一而再、再而三的發生。」卓榮泰直言，這個加薪案不但違憲、違法，也違反政府的財政結構與財政能力，必須在未來採取適當的行政救濟。

卓榮泰表示，如果立法院支持國防及國土安全韌性，拜託立法院能夠儘速解凍國防部所有的相關預算，也能支持行政院已經提出的強化安全韌性特別條例，以及未來的特別預算，其中有相當部分是與國防安全韌性相關的。

卓榮泰說，不要只是讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新、也不讓國防的安全韌性能提高，這樣是矛盾的。

卓榮泰期待，行政立法是一體，必須有共同作為，才能對國軍做全面性的照顧，全面性提升國軍的安全、國軍福利與國防整體安全與韌性。

而該次修法也同時修正義務役待遇不得低於最低工資，這部分是否也會研擬救濟？發言人李慧芝說，院長有表示，行政院態度很清楚，立法院在通過大幅增加政府歲出的法案前，應該要徵詢行政院意見，「行政院會針對這樣的法案研擬憲法救濟手段。具體救濟內容再收到立法院來文後，再請專家學者討論，適時對外做說明」。