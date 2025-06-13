藍委擬改禁限制水域公告機關　海委會：仍應維持國防部公告

▲海巡艦艇於金門禁限制水域巡邏。（圖／海委會提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委陳永康近日領銜提案修正「兩岸人民關係條例」第29條，擬將禁限制水域公告權責自國防部移轉至海洋委員會。對此，海委會表示，該條文之立法背景是由國防部召集相關單位衡酌兩岸分治、軍事安全及地緣特性等因素而劃設，在去年4月的公聽會中，海委會出席代表已陳明若要做變更，將涉及國家安全問題。

海委會指出，「兩岸人民關係條例」於民國81年公布施行，國防部於87年6月22日依兩岸條例公告「限制、禁止水域」範圍，復於93年6月7日及107年5月25日公告兩次公告修正。

其中，台灣、澎湖、綠島、蘭嶼、彭佳嶼、小琉球、七星岩及東沙地區之禁止水域範圍與我國之領海範圍一致，限制水域範圍則與我國鄰接區範圍相同。至於金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區之限制、禁止水域範圍，則採多邊形劃法劃設之。

海委會表示，可以明顯看出，該法第29條關於禁限制水域的規定，是基於國防安全、國家安全及區域情勢的綜合考量，且涉國家安全及行政院各機關內部分工。因此，該條文維持現行作法，由國防部負責公告，能確保相關水域管理與防務作業的協調性與一致性。

海委會表示，在去年的「台灣地區及大陸地區人民關係條例第29條修正草案及國家安全戰略法草案」立法公聽會上，已明確表示若將「禁限制水域」公告，從國防部改由海委會公告，可能涉及國家安全問題，並非如外界所報導的「沒有意見」。「禁限制水域之劃設公告」非單純本於海域分區利用劃設公告，事涉國安及國防層面考量，自應維持由國防部為之。

海委會強調，始終致力於維護海域秩序與安全，現行規定對於驅離中國大陸越界漁船，執法沒有疑義，但禁限制水域涉及國防戰略與安全防務，應由具有國防權責的機關進行公告，以確保政策連貫性與執行效益。海委會將與相關機關保持密切合作，共同維護海域安全，以符合國家整體安全利益。

最後，海委會呼籲，在涉及國防與國安政策的立法修正過程中，應綜合考量各項因素，並確保政策調整不影響國家安全與既有管理體系的運作，維持穩定、有序的海域管理。

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