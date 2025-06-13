藍委提金馬禁限制水域修法惹議　國防部反對：將對國際釋放錯誤訊息

▲國民黨立委陳永康。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委陳永康等18人提案修《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第29條，並在修法說明中提到，「以淡化主權爭議的方式，與陸方透過協商，劃定出陸方承認的我國司法行政有效實施範圍」。藍營則反駁稱已獲國防部同意。對此，國防部今（13）日表態反對，並指出，部分委員提議將禁、限制水域改由海洋委員會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認我國「退讓主權」之疑慮。此次修法建議，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部不表認同。

陳永康等人提出《兩岸人民關係條例》第29條條文修正草案，在提案說明中宣稱「兩岸之間尚未在法理上終結 1949 年以來的內戰狀態」，將金門等離島的行政事項，與大陸地區之協議，可規避5-3 條政治議題協議之適用，相關提案獲陳玉珍、羅廷瑋、林德福、廖先翔、黃建賓、盧縣一、林思銘、游顥、王鴻薇、翁曉玲、李彥秀、黃健豪、廖偉翔、洪孟楷、鄭天財、鄭正鈐等藍委連署支持，但也引起外界疑慮。

國防部表示，中共長期曲解聯合國大會第2758號決議，主張一中原則、打壓我國際地位，宣稱對中華民國臺灣擁有主權；另不當擴張其海警法及海上交通安全法之管轄範圍，片面宣稱「廈金海域不存在禁止、限制水域」，強行登檢我國觀光船，均違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例(下稱兩岸人民關係條例)之規定。

國防部指出，國防部依兩岸人民關係條例第29條，公告臺灣地區之「禁止、限制水域」，維持臺海和平穩定現狀。部分委員提議將禁、限制水域改由海洋委員會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認我國「退讓主權」之疑慮。

國防部表示，中共近年藉由「聯合戰備警巡」等活動，對我實施針對性軍演，破壞兩岸和平及我主權存在之事實，均屬「歪曲法律、消滅主權」之例證，此次修法建議，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部不表認同。

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