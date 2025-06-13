傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日下午以「答記者問」形式披露，台灣觀光署拒絕大陸方面人員赴台舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展（簡稱兩岸旅展）申請，她批評「民進黨當局」不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又干涉旅遊業界交流合作事項，是「無視業者困境」。

該份「答記者問」的提問為：「據了解，台『觀光署』拒絕大陸方面人員入島舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展申請。請問對此有何評論？」，直接披露陸方人員被拒入境的狀況。

朱鳳蓮回應稱，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，積極支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應兩岸同胞希望加強交流往來的熱切期盼，在兩岸旅遊問題上採取切實舉措，為兩岸同胞謀利造福。

「反觀民進黨當局，為了謀『獨』政治私利，不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又對旅展這類旅遊業界交流合作事項橫加干涉」，她接著批評，「再次暴露了其企圖阻斷兩岸交流往來的險惡用心和無視業者困境、不管民眾死活的醜惡嘴臉」。

朱鳳蓮最後說，島內（指台灣）要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意誰都忽視不了，兩岸同胞走近走親的願望誰都壓制不住，民進黨當局逆民心而為、逆潮流而動的種種倒行逆施，已經激起島內業界、民眾普遍不滿和反對，必將遭到民意反噬。

據公開資料，兩岸旅展是由大陸的海峽兩岸旅遊交流協會（簡稱海旅會）和台灣旅遊交流協會共同主辦。去（2024）年的兩岸旅展有大陸12個省份的文化和旅遊部門及企業共155人參展，共設75個展位，為疫後大陸赴台最大規模的交流團組。

去年6月，陸委會調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議國人避免非必要旅行。大陸國台辦多次在談及恢復兩岸觀光時，要求台灣應處理橙色燈號問題。