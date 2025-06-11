陸國台辦強調「三不」　敦促美方「慎之又慎」處理台灣問題

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平5日應約同美國總統川普通電話，強調美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。大陸國台辦今（11）日強調「三不」來回應，並且敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「慎之又慎處理台灣問題」。

大陸國台辦朱鳳蓮指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「習近平總書記的重要講話，闡明瞭中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循。」

朱鳳蓮表示，民進黨當局及「台獨」分裂勢力頑固堅持「台獨」立場，不斷「以武謀獨」、「倚外謀獨」，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是台海和平穩定的禍根亂源。

朱鳳蓮進一步指出，我們堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，將堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定不移推進國家統一、民族復興。

朱鳳蓮強調，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，將不支持『台獨』的承諾落到實處，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，不讓極少數『台獨』分裂分份子破壞中美關係大局的陰謀詭計得逞。」

大陸國家主席習近平5日晚間應約與美國總統川普通電話，習近平告訴川普，美國應撤銷對中國實施的消極措施，雙方應增進共識、減少誤解、加強合作；習近平還強調，美國應當慎重處理「台灣問題」。

習近平指出，校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。

習近平說，雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此，中方是有誠意的，同時也是有原則的。

「中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守」，習近平強調，日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。