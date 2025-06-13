台鐵3款Taiwan PASS將漲價「最多貴600」　提早預購可享原價

▲觀光署推出3款Taiwan PASS台鐵系列產品將調漲。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價6月23日起將調漲，觀光署推出3款Taiwan PASS台鐵系列產品，將同步進行價格調整，漲幅在5.6%到31.5%之間。觀光署表示，旅客可於調漲前預購相關產品，未來1年內的行程都能以原價出遊。

台鐵票價6月23日起調漲，平均調幅約26.8%，為30年來首漲，連帶相關套票也要漲，觀光署表示，Taiwan PASS是整合高鐵、台鐵、公車、捷運及景點門票等交通與觀光資源的電子票證產品，目前推出多款組合，由於台鐵將全面調漲票價，各款台鐵周遊券也將調整價格，漲幅介於28%至33%，連帶造成Taiwan PASS成本提升。

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觀光署指出，經考量營運需求及鼓勵使用大眾運輸等因素，Taiwan PASS台鐵系列產品也將調整價格，漲幅介於5.6%至31.5%。其中​台鐵經典版產品內容包含台鐵周遊5日券、台灣捷運任選1及熱門景區交通任選1，全票原價2700元，調漲為3200元，漲幅18.5%；兒童票原價1800元，調漲為1900元，漲幅5.6%。

▲觀光署推「Taiwan PASS台鐵版」。（資料圖／觀光署提供）​

Taiwan PASS台鐵景點版產品內容包含台鐵周遊3日券、都會交通任選1、熱門景區交通任選1及精選景點任選1，原價2400元，調漲為3000元，漲幅25%。​亮點EasyGo版產品內容包含台鐵周遊3日券及在地交通任選1，原價1900元，調漲為2500元，漲幅31.5%；6月23日新推出兒童票，售價為1500元。

觀光署表示，此次台鐵公司票價漲幅比較顯著，而Taiwan PASS產品具備購買後得於365天內啟用特性，建議旅客可先行購買之後再啟用。

▲▼Taiwan PASS台鐵系列產品調漲。（圖／觀光署提供）

▲▼Taiwan PASS台鐵系列產品調漲。（圖／觀光署提供）

觀光署提醒，Taiwan PASS還可搭配「台灣好行」81條路線持電子票證搭乘享半價優惠、花蓮4條路線免費，以及「台灣觀巴」81條行程不分平假日2人同行1人免費優惠活動，配合「台灣觀光100亮點」輪值縣市及「台灣仲夏節」部分縣市加碼3折優惠，優惠活動至10月31日止。