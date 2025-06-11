國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

內政部推動「中正路」改名，引發高度討論。大陸國台辦也對此議題表態，發言人朱鳳蓮今（11）日表示，台獨是絕路，改路名不如改「道路」，放棄台獨才有出路。

對於中正路改名爭議，朱鳳蓮於例行記者會上批評，民進黨當局施政無能，搞「去中國化」、「漸進台獨」卻花樣百出、伎倆不斷，充分暴露其謀「獨」本性、為謀政治私利無所不用其極。

她說，島內（指台灣）社會的強烈反彈，充分表明台灣民眾對民進黨當局政治操弄的厭倦和厭惡。她稱，「台獨」是絕路，改路名不如改「道路」，放棄「台獨」才有出路。

此外，政府要求1.2萬名大陸配偶補繳「喪失原籍證明」，3個月期限將至。據報導，目前完成補繳的僅有3000多件，很多無法提供證明的大陸配偶將面臨被註銷在台戶籍處分。

朱鳳蓮表示，兩岸婚姻群體是「兩岸一家親」的生動寫照，「在台大陸配偶是我們的親人，也是台灣同胞的家人和親人」，他們和台灣居民一樣，在島內工作、生活，理應得到台灣社會的公平對待。

朱鳳蓮說，民進黨當局一再歧視打壓在台大陸配偶，一再濫用行政、司法手段欺凌迫害兩岸婚姻當事人，搞「台獨」搞到違背人倫、泯滅人性的地步，種種粗暴做法已遭到島內輿論和廣大台灣同胞的強烈譴責和反對。