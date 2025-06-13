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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提案修法兩岸條例遭指矮化主權　陳永康：建議把海洋法公約搞懂

▲▼立委陳永康。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳永康。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳永康領銜提案修正「兩岸關係條例」第29條條文，擬將金門禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，遭批矮化主權。陳永康今（13日）受訪時駁斥，在國際法裡，只有「internal waters」、「international waters」，建議把1982年海洋法公約的定義搞清楚，才能引述條款比較，而不是用個人的感受。

對於國民黨提出《兩岸人民關係條例》第29條條文修正草案，賴中強質疑，藍營是看不懂「內戰」兩個字嗎？18位藍白立委連署的《兩岸人民關係條例》第29條修正草案，要淡化台灣禁限制水域的主權與軍事色彩，並將台海雙邊關係界定為「內戰」關係，附和中共「台灣問題是中國內政問題」的法律框架，其意在阻止國際友盟在台海關係緊張時援助台灣。

陳永康說，禁限制水域跟國家的領海、主權，是完全不同的議題，外離島解嚴後，海巡是執法的問題，不是國防部的衛疆問題，有不同的政黨同仁提出看法，他認為是較狹義的解讀，因為並沒有所謂的內海化。在國際法裡，只有「internal waters」（內水）、「international waters」（國際水域），建議把1982年海洋法公約的定義搞清楚，才能引述條款比較，而不是用個人的感受。

「我們國家不缺法律專家，但在國際法、尤其是海洋法這一塊，大家應該加強認識」。陳永康表示，提案的第一個目的是希望尊重行政院的組織架構，透過跨部會協商來妥善處理禁限制水域的規劃與執行，「至於行政院是否採納，關鍵在於能否有效降低兩岸衝突的風險」。

陳強調，他非常敬佩海巡署，執法過程堅持我方立場。在禁限制水域裡，國軍並不能有射擊的權力，所以這要做個溝通，因此針對條例，大家做好溝通，這是好現象，而非因為偏好哪一個，替對方找到理由，變成內海化，這是不對的。

陳永康指出，內政部公布領海基線，所有外離島並沒有涵蓋在內，但有一點很重要，太平島沒有公布領海基線，另外黃岩島公布了領海基線，黃岩島又叫做民主礁，在菲律賓西邊。中共跟菲律賓在那邊相互較勁，爭取黃岩島的主導權時，我方沒有發言，這是真正的主權漠視。
 

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