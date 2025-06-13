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吳思瑤要在野黨盡憲政忠誠義務　陳智菡酸：充滿封建保守思想

▲▼黃國昌 陳智菡 民眾黨團 召開 假精華液真灌水 人民拒當冤大頭 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府12日邀約國民黨、民眾黨，於下週三、6月18日一起「共商國是」。民進黨團幹事長吳思瑤今說，總統透過元首高度分享國安資訊，盼在野黨善盡憲政忠誠義務。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，他們忠誠與效忠的對象是中華民國，吳思瑤還充滿封建保守思想，「想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜」。

吳思瑤今受訪說，總統釋出善意、遞出橄欖枝，「在野黨不要連橄欖樹都砍了」。總統透過元首高度主動分享國安資訊，無非就是希望透過具體國安資訊，讓在野黨領袖共同認知台灣處境、中國步步進逼，透過資訊分享，「希望在野黨領袖能善盡憲政忠誠義務，一起團結支持國家安全防禦體系」。

陳智菡說，總統府昨日拋出邀請在野領袖共商國是、聽取國安簡報，但府方傳遞的訊息混亂，為求更直接有效的交流，民眾黨希望先了解要相商的議題，坦率誠懇地交換意見，畢竟總統日理萬機，會議一定要有效率。

陳智菡提到，民眾黨主席黃國昌才剛剛受訪說完本黨的考量，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤，馬上開始酸言酸語，稱「總統願意分享國安資訊，是希望在野黨領袖能夠『善盡忠誠義務』，『成為忠誠的在野黨』」。

「吳委員此言差矣，任何中華民國國民對國家忠誠本就是國民義務，根本不需要設任何條件、不須總統恩賜資訊就必須做到。」陳智菡說，忠誠與效忠的對象，是中華民國。她直言，吳思瑤不懂、還充滿封建保守思想，白話文應該是「蒙總統恩召，在野黨還不敢叩首謝恩？」

陳智菡直言，不只吳思瑤不懂甚麼叫對國家忠誠，想必民進黨很多人也不懂忠誠義務、才會府院黨滿共諜。吳思瑤還說因為中國滲透如此嚴重，所以總統府要做國安專報，讓賴17條可以順利推動，希望在野黨不要再擋國安法，「吳思瑤又在造謠了，到底是誰擋你們國安法了？」

陳智菡指出，民進黨的提案都已經送到委員會，民進黨召委趕快排案就可以審，不要整天演戲打假球，「話說，賴總統3月不是開了記者會說要推動賴17條，要恢復軍審法？法案在哪裡？該不會是國防部還在擋？」

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