民眾黨團提案廢除監察院　綠黨團支持：那就一起真心推動

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團今（13日）宣布提出廢監院修憲連署，黨團總召黃國昌表示，台灣人民受夠這群巨嬰、濫權違法監委。黃稍早也在臉書宣布跨越提案連署門檻。對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時回應，廢考監、尤其監察院是民進黨長期理念，上一屆國會修憲提案裡，民進黨團也有實際行動跟做法，如果在野黨願意跟進推動憲政改革，那就一起真心推動，後續如果能夠啟動修憲期程，大家就可以見真章。

民眾黨團上午召開「要修憲廢監察院，民進黨別再騙」記者會，黃國昌指出，廢除監察院是民眾黨長期主張，也是前主席柯文哲重要政見，過去民眾黨因在立院席次不足，今天再度做出這重要宣示，且正式啟動廢除監察院連署，成案後，也拜託院長韓國瑜立即組成修憲委員會，完成廢監院的案子。

然而，國民黨主席朱立倫曾稱「在不修憲」的情況下，砍凍預算是方式，黨中央也強調「五權分立是長期主張」，今仍有不少藍委連署相關提案。黃國昌稍早就在臉書宣布跨越提案連署門檻，他受訪時也透露，並未跟國民黨主席朱立倫正式交換過意見，但有很多國民黨立委表達支持。

對於相關主張，吳思瑤回應，廢考監、尤其監察院是民進黨長期理念跟行動，上一屆國會修憲提案裡，民進黨團也有行動跟做法，而非口頭倡議，如果在野黨願意跟進推動憲政改革，那就一起真心推動，後續如果能夠啟動修憲期程，大家就可以見真章。

吳思瑤也強調，廢除監察院不應該是政治報復，而是對於憲政體制的優化，如果只是為了個人報復行為廢除，起心動念就比較low、淪為政治操作層次，憲政課題不是拿來政治操作，而是面對國家憲政體制。

吳思瑤指出，藍白兩黨一再違憲，現在說要修憲，只能阿彌陀佛，希望他們走對的路，廢除監察院是民進黨長期主張，也有具體行動。