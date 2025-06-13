加州提告成功！川普派國民兵駐洛杉磯　法院下令歸還指揮權

▲川普下令國民兵進駐洛杉磯市區 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前動用總統權限，將約4000名國民兵調往洛杉磯，協助移民突襲與維穩行動，引發加州州長紐森不滿，隨即提告要求撤回命令。聯邦法院13日裁定川普部署違憲，並簽發臨時禁制令，要求將國民兵的指揮權歸還給加州州政府。

根據《每日郵報》報導，聯邦地方法官布瑞爾（Charles Breyer）指出，川普援引的《美國法典》第10章（Title 10）條款，僅限於「國家遭入侵」或「叛亂」等緊急情況，但目前洛杉磯的抗議活動與民間示威，遠未構成所謂叛亂，川普此舉已超越憲法第十修正案賦予的總統權力，屬於違法部署。

法官的禁制令將於當地時間13日中午生效，雖然白宮尚未發表回應，但司法部已向第九巡迴上訴法院提起上訴。川普政府在答辯時強調，部署國民兵是為維護國安、打擊非法移民，並批評加州提告是「危及國民安全的政治作秀」。

實際上，川普動用國民兵協助移民局進行突襲掃蕩，引發當地民眾與地方政府強烈反彈。根據國民兵指揮官雪爾曼（Scott Sherman）透露，目前已有500名國民兵完成支援移民行動的訓練，甚至有官兵與移民局探員聯手執勤的畫面曝光。

目前國民兵雖已進駐洛杉磯，但海軍陸戰隊仍未現身，而法官裁定僅限於國民兵部隊，暫不涵蓋其他軍種。

紐森（Gavin Newsom）則主張，這些部隊原本僅是為保護聯邦設施而派遣，如今被動員參與大規模移民突襲，恐加劇當地緊張局勢。他強調，加州有權決定國民兵的動向，呼籲白宮尊重聯邦制度下的州政府主權。