以色列空襲伊朗「數十處核設施」　盧比歐：美國未參與

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列13日凌晨對伊朗首都發動空襲，以色列國防軍（IDF）證實，目前正在打擊伊朗境內數十個與核子計畫相關的設施與軍事基地。美國國務卿盧比歐發出最新聲明表示，美國沒有參與此次襲擊，並警告伊朗勿攻擊美方相關人員。

盧比歐（Marco Rubio）在最新聲明中指出，以色列今晚對伊朗發動了單方面的軍事行動，而美國並未參與這次對伊朗的攻擊，美方目前首要任務，是保護部署在當地的美軍人員。

盧比歐表示，以色列告知美方，他們認為這次行動是出於自我防衛的需要，現在總統川普和整個政府團隊，已經採取一切必要措施，來確保其部隊安全，並與區域內的夥伴國保持密切聯繫，「我要清楚表示，伊朗不應攻擊與美國相關的利益或人員。」

???? #BREAKING: Israel targeted Iran’s nuclear sites in their strikes tonight, per AP



Many areas around Tehran were struck, and are now ablaze.



This is just getting started. pic.twitter.com/1oOSfcLxq8 — Nick Sortor (@nicksortor) June 13, 2025

以色列國防軍證實，這項行動的代號為「獅子之國」（Nation of Lions），目前正在打擊伊朗境內數十個與核子計畫相關的設施與軍事基地。

以軍強調，針對伊朗核子計畫與長程飛彈能力的軍事行動，預計將會持續數天，目前已在為伊朗可能的報復性重火力攻擊做準備，「等這次行動結束後，伊朗將不再構成核威脅。」