以色列空襲伊朗「數十處核設施」　盧比歐：美國未參與

▲美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列13日凌晨對伊朗首都發動空襲,以色列國防軍(IDF)證實,目前正在打擊伊朗境內數十個與核子計畫相關的設施與軍事基地。美國國務卿盧比歐發出最新聲明表示,美國沒有參與此次襲擊,並警告伊朗勿攻擊美方相關人員。

盧比歐(Marco Rubio)在最新聲明中指出,以色列今晚對伊朗發動了單方面的軍事行動,而美國並未參與這次對伊朗的攻擊,美方目前首要任務,是保護部署在當地的美軍人員。

盧比歐表示,以色列告知美方,他們認為這次行動是出於自我防衛的需要,現在總統川普和整個政府團隊,已經採取一切必要措施,來確保其部隊安全,並與區域內的夥伴國保持密切聯繫,「我要清楚表示,伊朗不應攻擊與美國相關的利益或人員。」

???? #BREAKING: Israel targeted Iran’s nuclear sites in their strikes tonight, per AP



Many areas around Tehran were struck, and are now ablaze.



This is just getting started. pic.twitter.com/1oOSfcLxq8