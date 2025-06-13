川普回應「無王」抗議活動：我不像國王

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國陸軍將於14日在華府憲法大道舉行建軍250週年閱兵儀式，屆時川普總統將出席並發表談話。然而，當天全美各地預計會舉辦超過1500場名為「無王」（No Kings）的示威活動，以抗議川普政府的政策及其執政風格。

根據「國會山莊報」（The Hill）報導，「無王」運動主辦方刻意選擇在閱兵儀式同日舉行抗議，目的是展現民眾對強人政治及腐敗的拒絕態度。活動官網指出，抗議行動將集中在全美各地的社區，並計劃以地方性活動為主軸，華府首都地區則未列入示威範圍。

川普10日曾談及閱兵活動期間可能出現的示威行動，他表示，若有民眾在活動中抗議，將面臨「強大武力」的應對。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則於記者會上回應媒體提問時強調，川普支持和平抗議，但對於記者的提問批評為「愚蠢」。

此外，川普近日決定撤銷加州原訂於2035年逐步淘汰燃油車的規定，此舉再度引發爭議。該規定曾於去年底獲拜登政府批准，但川普透過國會決議正式推翻。加州已宣布將提起訴訟以反對這項撤銷令。

川普在白宮接受媒體訪問時，針對「無王」抗議活動打趣表示，「我不像國王，我必須經歷許多麻煩才能讓事情獲得批准」。他自嘲地提到，「國王根本不需要理會加州的那些命令，也不需要打電話給麥克·強生及圖恩說，『兄弟們，你們得搞定這事』」。他再度強調，「我們不是國王，完全不是」。

14日的閱兵活動恰逢川普79歲生日，他預計將在現場發表談話。美國陸軍方面表示，今年的閱兵儀式將以建軍250週年為主題，並加碼安排憲法大道的盛大遊行，以紀念其悠久的軍事歷史。