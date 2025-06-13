批鮑爾是傻瓜！　川普怒轟：不降息害美國損失6000億

▲川普再度向聯準會主席鮑爾開砲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度向聯準會（Fed）開火，痛批聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是個「傻瓜」，怒斥他拒絕降息害美國一年多花6000億美元，並警告「我可能得強硬一點」，施壓意味濃厚。

根據CNBC報導，川普12日在白宮發言時表示，如果降息2個百分點，美國每年可以省下6000億美元經費，「但我們就是搞不定這傢伙（鮑爾）讓他降息。」川普指出，「我們每年要多花6000億美元，就因為有個傻瓜（numbskull）坐在那邊說，『我現在看不出來有什麼非降息不可的理由』。」

川普表示，他可以接受聯準會升息，前提是通膨正在上升，但現在情況剛好相反，「通膨是在下滑」，所以他暗示「我可能得強硬一點」。

Trump now referring to the fed chair as a “numbskull” pic.twitter.com/hyDQHc0GK6 — Acyn (@Acyn) June 12, 2025

就在川普發言前，美國勞工部（Labor Department）才公布最新數據，顯示5月生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，讓外界對「關稅引爆通膨」的疑慮稍稍緩解，也為白宮提供更多施壓聯準會的理由。

這也是川普陣營兩天內第三度點名鮑爾。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）12日接受《福斯新聞》訪問時直言，「如果鮑爾願意做事，真的去降息，我們能省下的金額難以想像」，他強調經濟條件已具備降息條件，「通膨低、時機成熟，他應該趕快動起來。」

副總統范斯（JD Vance）也在社群平台發文批評，「聯準會拒絕降息是「貨幣政策上的失職」（monetary malpractice）。」

儘管白宮不斷施壓，市場反應相對冷淡，聯準會預定下週召開利率決策會議，交易員普遍預期短期內不會調整利率。不過根據CME Group數據，市場預估9月降息機率已從前一日的69%上升至76%。

事實上，今年4月川普一度傳出考慮開除鮑爾，但因市場波動劇烈而作罷。此次他雖再次強調「不打算開除他」，卻也語帶玄機地說，「但我不認為那有多糟。」

鮑爾曾表明，美國法律並不允許總統任意解除聯準會主席職務，而最高法院也在今年5月暗示，聯準會理事的職位受到的法律保障，遠高於其他聯邦機關首長。