批鮑爾是傻瓜！　川普怒轟：不降息害美國損失6000億

▲川普再度向聯準會主席鮑爾開砲。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)再度向聯準會(Fed)開火,痛批聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)是個「傻瓜」,怒斥他拒絕降息害美國一年多花6000億美元,並警告「我可能得強硬一點」,施壓意味濃厚。

根據CNBC報導,川普12日在白宮發言時表示,如果降息2個百分點,美國每年可以省下6000億美元經費,「但我們就是搞不定這傢伙(鮑爾)讓他降息。」川普指出,「我們每年要多花6000億美元,就因為有個傻瓜(numbskull)坐在那邊說,『我現在看不出來有什麼非降息不可的理由』。」

川普表示,他可以接受聯準會升息,前提是通膨正在上升,但現在情況剛好相反,「通膨是在下滑」,所以他暗示「我可能得強硬一點」。

Trump now referring to the fed chair as a “numbskull” pic.twitter.com/hyDQHc0GK6