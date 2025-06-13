關稅政策反覆挨批　美財長揭「川普談判手段」：戰略不確定性

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特12日赴聯邦參議院作證時表示，華府對於貿易政策有其戰略規劃，現階段首要目標是與盟友達成公平貿易協議，待與盟友間的分歧逐步化解後，才會將矛頭轉向中國。他也為總統川普在關稅政策上的反覆立場辯護，強調這屬於「戰略不確定性」，是一種具體的談判手段。

民主黨籍聯邦參議員威爾契（Peter Welch）在聽證會上直接批評，川普政府的關稅政策缺乏一致性與可預測性。他舉例指出，有製造業者反映，產品若在週一運抵美國港口不會被課稅，但若在週三抵達卻需面對關稅。

威爾契形容川普的政策「就像是起床看心情」，這樣的做法讓企業無所適從，徒增貿易不確定性。對此，貝森特（Scott Bessent）則回應，川普採取的正是賽局理論中的「戰略不確定性」（strategic uncertainty），用以作為施壓與談判的籌碼。

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）



他舉例指出，美方日前放話將對歐盟課徵高達50%的關稅後，不到10小時，便接到包括歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）在內的5位歐盟領袖來電，顯示這種策略確實有效激起談判意願。

儘管如此，川普政府一連串的單邊關稅政策與退群舉措，也引發國際疑慮。根據美國丕優研究中心（Pew Research Center）公布的最新調查顯示，法國、英國、德國、日本及南韓等美國主要盟友民眾，對川普的領導信心普遍偏低，部分即因美方退出多邊組織及貿易政策搖擺不定所致。

對於外界批評美國「誤打誤撞」地拿盟友開刀，卻未積極聯合對抗中國的掠奪性貿易行為，貝森特則重申，美方採取的是兩階段策略，強調「我們會先與盟友建立公平的貿易關係，然後才來處理中國問題」，並相信這條路最終將帶來盟友間的共識與合作。