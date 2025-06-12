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強烈反對「不在籍投票」　黃智賢曝可怕後果：台灣選舉萬劫不復

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會今（12日）審查中選會預算解凍案，朝野針對不在籍投票有不少討論，民眾黨日前也將「不在籍投票」列為本會期優先法案。對此，媒體人黃智賢表示，絕不要搞不在籍投票，若實施將產生黑金控制選票、秘密投票成為笑話、作票容易、沒人相信投票結果等多個問題，切莫急切操作不在籍投票，以免打開潘朵拉的惡魔盒子，台灣的民主選舉將萬劫不復。

黃智賢發出長文表示，在目前條件下，台灣絕對不能實施不在籍投票。因為，不在籍投票，將使黑金綁票，變得更容易，更有效率，現在黑金再怎麼綁，起碼進入投票所以後，是秘密投票，沒有人看得到，公民到底投給誰，所以黑金控制選票，尚且不能徹底。

黃智賢表示，一旦改成不在籍投票，黑金可以要求公民，把投票模式，改為不在籍投票。這樣，選票就會被寄到公民家裡，黑金就可以到選民家裡，直接由黑金，自己蓋選票給自己了，這樣，絕對萬無一失，牢牢掌控選票，要用槍威脅恐嚇或用錢買票，都可以票票入匭。

黃智賢指出，不在籍投票更會暴露選民真實的投票選擇，秘密投票將不可能被徹底保障。執政的縣市長，將掌握不在籍投票的選票與個資，縣市長會知道誰投票給誰，秘密投票將成為笑話。

黃智賢再指，不在籍投票將使作票非常容易。縣市政府，可以把經常不投票的選民，捏造他們的意願，說他們申請不在籍投票，就可以自己直接幫這些不知情的選民蓋章了。要知道，台灣常有三四成選民不投票，這下子，各縣市要誰當選，絕對可以當選。

接著，黃智賢認為，不在籍投票，會使台灣好不容易達到的，極度有效率，既公開又公平的投開票制度，毀於一旦。現在四點鐘投票一結束，原地開票，常常五六七點就知道選舉結果了，開票時一張張選票公開唱票，各方監視錄影，幾乎沒有作弊的空間。

黃智賢說，一旦有不在籍投票，那投開票所現場即時開出的選票就不是最後結果。看得見的真人，無法決定誰當選，而要由選委會手上的，看不見的選民，決定當選人，恐怕，以後將永無寧日，沒有人相信投票結果。

黃智賢再說，要以原住民做理由開放不在籍投票，並沒有合理性。如果投開票所太遠，那可以改善距離，千萬別用原住民，做搞不在籍投票的藉口。

黃智賢提到，自己在2004年時，因為陳水扁的319槍擊案以及開票爭議，徹底研究過台灣投開票制度規定，包括動線規劃，21年了，台灣此刻的投開票制度，只要各方嚴密監視，是最難作票，最有效率，最少爭議的制度。

最後，黃智賢強調，切莫急切的操作不在籍投票，以免打開潘朵拉的惡魔盒子，絕不可以，以免台灣的民主選舉，萬劫不復。

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