柯文哲再延押2個月　民眾黨斥：絕不屈服於民進黨政府卑劣行徑

▲台北地院審理京華城案，提訊在押的被告柯文哲、應曉薇出庭。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗6月2日起延押2個月，4人不服提起抗告，高院今（12日）裁定駁回。對此，民眾黨4點聲明回應，痛批裁定荒謬至極，民眾黨將以具體行動支持柯前主席，絕不屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵的卑劣行徑。

民眾黨指出，第一，此一裁定荒謬至極，在毫無證據、毫無金流，只有「某時地」的情況下，高院竟認為羈押柯文哲前主席之原因仍持續存在，實難令人信服。

第二，裁定表示「尚有諸多重要證人未進行交互詰問」，然而，與本案高度相關之證人皆完成交互詰問，甚至連檢方聲請與本案毫無相關的證人都已完成，針對法官要求整理特別重要證人，檢方卻一味表示「證人都很重要」來搪塞，即只是想羈押柯文哲前主席，視其基本人權於不顧。

第三，更難令人接受的是，自6/5開庭後，整個六月皆未安排庭期，任憑審理進度停擺空轉，無視柯文哲人身自由遭剝奪，放任柯文哲的司法人權繼續遭受侵害，試問羈押柯文哲前主席用意何在？將人押著卻又什麼事都不做，何其荒唐、又何其悲哀？

第四，民眾黨強調，將以具體行動支持柯文哲前主席，並妥適照顧柯文哲前主席的家人，絕不會屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基之卑劣行徑。