沉浸式體驗防災！　台南勞局攜手南區職安中心助外籍生接軌職場安全

▲嘉南藥理大學與中華醫大國際學生體驗XR沉浸式職安訓練，模擬實境提升防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」政策、營造國際友善城市，勞工局8日攜手勞動部職業安全衛生署南區職安衛中心，安排嘉南藥理大學與中華醫事科技大學兩校國際學生，前往南科高雄園區「XR Center職業安全防災模擬訓練中心」，透過AR、VR等沉浸式科技體驗，提升職場安全意識與危害辨識能力。

活動分為上下兩場進行，上午由嘉南藥理大學資管系國際四忠班學生率先體驗，該班學生目前於元晶太陽能公司實習，透過實境模擬課程，提前熟悉真實職場可能面臨的風險。下午則由中華醫事科技大學視光系南向專班一年級學生接續參與，這群剛踏入台灣的外籍新生，正於川益科技實習，校方特別透過此次訓練，幫助他們建立職安觀念，為未來職涯做好準備。

勞工局長王鑫基表示，市府持續推動「境外生訪視關懷服務」，攜手學校、實習單位與移民署等資源，保障外籍學生在台的學習與工作安全。今年特別與南區職安衛中心深化合作，導入沉浸式科技課程，讓學生透過多感官體驗，更深刻理解職場安全防災重要性，「未來也期望透過這樣的教育模式，有效降低職災風險。」

XR Center為勞動部與南部科學園區管理局聯手打造的高科技訓練基地，融合AR、VR與MR模擬技術，提供高擬真互動學習環境。此次活動除強化學生災害應變能力，也展現市府跨機關合作推動國際人才職安教育的努力，勞工局也承諾將持續協助外籍學生穩健融入台灣職場，打造更安全、友善的生活與工作環境。