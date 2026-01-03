封鎖詐團心軟又加回來　苦主遭騙百萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一位民眾小清（化名）在社群平台上認識網友A，對方介紹他可以透過投資賺取USDT泰達幣，後來兩人斷了聯繫，過了一段時間他收到網友A的簡訊，一時心軟又重新加了LINE好友，沒想到竟遭詐騙100萬元，直到家人發現他在到處借錢並好心勸告，他才驚覺上當。

▲小清一時心軟將已封鎖的網友A加回LINE，沒想到卻遭騙百萬元。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，桃園民眾小清先前透過臉書認識網友A，並互相加了LINE好友，對方說有一種AI晶片賺錢的方法，邀請他下載特定APP，隨後他投入3萬3000元資金，說是每天會有3塊錢USDT泰達幣的收益。

接著，網友A建議小清申請租用高階晶片，但是申請要10萬USDT泰達幣，所以需要加錢。小清表示，這之後他與網友A斷了聯繫，某一天網友A突然傳簡訊過來，詢問為什麼不予理會，甚至封鎖，他一時心軟又把對方加了回來。



雙方恢復聯繫之後，網友A再次以合租晶片為由，鼓吹小清出資100萬元。小清便依約去籌錢，還向網友A介紹的幣商買幣，直到家人發現他在借錢，好心提醒可能是詐騙，他這才驚覺自己誤入詐團陷阱。

警方提醒，民眾投資任何商品請透過合法管道，切勿相信來路不明的網友，也不要匯款給可疑帳號，希望民眾能對陌生人保持警覺，若有疑問，務必先撥打165專線進行查證。