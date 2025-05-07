台南教育局攜17校媒合62國小　2400學童體驗職涯探索之旅

▲台南市教育局媒合技術型高中與國小合作，學童進入專業教室體驗技職課程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動技職教育向下紮根，台南市教育局自2020年起積極推動國小高年級學生，前往技術型高中進行參訪與體驗，至今已吸引逾7000人次參與，今年更首次擴大邀請專科學校加入，總計17所技術型高中及專科學校與62所國小攜手合作，自3月至5月共辦理近百場職探活動，吸引近2400位學童參加，親身走進技職世界。

市長黃偉哲表示，學生具備不同特質與潛力，教育應協助孩子適性發展、適才適所，市府透過多元課程與活動為孩子打開職涯視野，播下探索未來的種子。這項媒合計畫就是讓孩子從小就能接觸不同職群，找到自己的熱情與方向。

教育局長鄭新輝指出，除此次媒合參訪外，教育局每年也辦理技職博覽會、暑期體驗課程與產業參訪，並在後甲、六甲、安順、佳里後港等四所國中設定職業試探與體驗示範中心，期望讓孩子在學科之外開拓眼界，提早掌握興趣與志向。

擔任承辦學校的台南高商校長林聰明表示，學校安排國小學生參觀專業教室，親身體驗攝影、雷射鵰刻、烘焙等技藝，不僅讓孩子動手做，也讓他們認識技職教育多元面貌。學生帶著成就感與笑容離開校園，是技職教育紮根成功的最佳見證。

連續三年參加體驗活動的安佃國小校長蔡孜怡分享，學生曾參訪藝術、食品、餐旅等職群，過程中如藝術群的「熱縮片DIY」，孩子親繪圖案、加熱變形製作鑰匙圈，過程充滿驚喜與創造力，不僅培養解決問題與團隊合作能力，也在趣味中開啟職涯探索的第一扇窗。

台南市教育局表示，未來將持續與專科及技術型高中合作，擴大體驗活動場次與職群範圍，讓更多學童提早接觸技職教育，為生涯發展打下穩固基礎。