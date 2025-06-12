緣恩走過27年！　成醫推《同行在暮色》傳遞安寧療護生命溫度

▲成功大學沈孟儒校長（右）、成大醫院李經維院長（左）與貴賓共同見證《同行在暮色》新書發表，傳遞緩和療護溫暖力量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走過27年安寧療護之路，成大醫院安寧緩和共同照護中心12日舉辦「緣恩27週年新枝添綠葉暨新書推廣會」，發表新書《同行在暮色－緩和療護的十堂課》，以書傳情、感念醫護與家屬的同行時光，成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維及眾多醫療人員、善心人士齊聚一堂，透過緣恩樹添葉儀式，共同見證生命尊嚴的延續與傳承。

《同行在暮色》集結十位病人的真實故事，由安寧緩和團隊以專業視角撰寫「醫療知識補充包」，深入剖析身心靈照顧的意義，傳遞「醫療不僅是治療，更是理解與陪伴」的核心價值。曾陪伴父親接受安寧療護的汪小姐表示，讀完此書深受感動，想起與父親最後的日子，更加珍惜人生每一刻，「走得從容，也是一種勇敢」。超捷國際物流公司蔡登俊董事長則代表善心贊助者致詞，分享對緩和療護的關注和重視。

安寧緩和共同照護中心主任林鵬展指出，《同行在暮色》不只是一本書，更是一份心靈的陪伴，希望喚起社會對生命尊嚴與緩和療護的關注。成大醫院將持續深化人本醫療理念，攜手各界打造具溫度與同理心的醫療環境，陪伴每段生命旅程走得圓滿。