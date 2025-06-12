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熱帶低壓可能今晚觸陸　東部、南部劇烈雨勢連炸3天

記者周湘芸／台北報導

第2號熱帶性低氣壓昨天晚間生成，預計今晚到達台灣東部海面或陸地，雖然發展強度有限，生成颱風機率低，但今天起為東半部帶來明顯雨勢，甚至有豪雨機率，加上西南風影響，周六前南部地區降雨也增多。另外，蝴蝶颱風逐漸朝海南島移動，要前往中南半島的民眾留意航班。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署預報員林秉煜表示，目前菲律賓東方海面向西到中南半島是大低壓帶，西側為蝴蝶颱風，未來朝西北移動到海南島再往東北，周六前要前往中南半島、越南、海南島或中國南邊陸地的民眾要留意航班資訊。至於大低壓帶東側是第2號熱帶性低氣壓，昨天晚間已生成，逐漸朝台灣近海接近，目前位於鵝鑾鼻東南方不到180公里。

林秉煜指出，東半部今天已有明顯雨勢，台東整天有局部豪雨機率，熱帶性低氣壓預計今晚到達台灣東方近海，甚至陸地，明天移動到北方海面逐漸減弱。今天到周六清晨受熱帶性低氣壓及西南風影響，東半部及南部要留意明顯雨勢，今天台東地區及今天晚間到周六清晨南部地區也要留意豪雨。

他說明，目前大低壓帶西側有蝴蝶颱風，東側有熱帶性低氣壓，隨著太平洋高壓逐漸往西南移動，將這個低壓帶北移，加上較強西南風逐漸影響台灣。熱帶性低氣壓目前持續朝台灣東方海面或陸地前進，預計明早到北部海面減弱，期間雲系為東部帶來雨勢。昨晚到今天降雨集中在東半部地區，南部及北部也有零星降雨。

他表示，今天白天熱帶性低氣壓逐漸北移，預計晚間8點抵達東部近海，東半部及南部雨勢明顯，台東有局部豪雨。今晚至明晨移動到北部海面，宜花地區雨勢明顯，加上西南風影響，南部也持續降雨到周六清晨，要留意局部大雨、豪雨或短延時強降雨。周六白天起逐漸轉西南風，南部仍有局部較大雨勢，但已相對緩和。

另外，林秉煜也說，隨著熱帶性低氣壓接近，今天白天起北部、馬祖、東南部有平均風力6級、陣風8級；今天北部、東半部及西部海面也有達2米浪高，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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