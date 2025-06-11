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今晚2地先變天　明起低壓帶甩水「劇烈降雨連3天」

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今、明天西半部高溫炎熱，首颱「蝴蝶」今天上午生成，對台灣沒有直接影響，但隨著低壓帶往東半部接近，明天到周六各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨。今晚起恆春半島、東半部地區降雨就會增加。

中央氣象署預報員謝佩芸指出，台灣正在高壓籠罩下，今天高溫炎熱，目前南海到菲律賓東方海面為低壓區，有很多雲系發展，其中，南海的熱帶性低氣壓今早生成颱風，未來逐漸往西北方朝海南島移動，雖然移動過程會稍微增強，仍維持輕度颱風，預計後天登陸海南島持續朝華南前進，與台灣有段距離，沒有直接影響，但仍要留意沿海長浪。

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謝佩芸也說，菲律賓東方海面目前為低壓區，隨著太平洋高壓逐漸東退，低壓帶北移，未來2天往東半部接近，今天下半天東半部降雨就會增加。

她表示，今天台灣還沒受到南方雲系影響，各地高溫炎熱，西半部高溫35至36度，台北盆地及南部近山區要留意高溫，東半部32至33度。明天水氣接近，東半部略微降溫，仍有30度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，她指出，今天上午天氣穩定，東方海面有對流雲系接近，白天東半部陸續有零星短暫雨，西半部山區午後有雷陣雨，甚至局部大雨，晚間起恆春半島、台東及南花蓮降雨增加。明天隨著低壓接近，花東及恆春半島降雨明顯，南部及中部也有局部短暫雨，北部為午後降雨。

她表示，周五轉為南風，南部地區降雨逐漸增加。周六逐漸轉西南風，花東降雨減少，南部持續有短暫陣雨或雷雨。下周日西南風影響，中南部要留意降雨，午後山區也有雷陣雨。

謝佩芸也說，明天南部、東半部及澎湖有長浪發生；今、明天基隆北海岸、恆春半島及馬祖則有強風，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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