熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

蝴蝶颱風今天上午生成，距離台灣遙遠，無直接影響。而菲律賓東方海面熱帶擾動預計今天晚間增強為熱帶性低氣壓，明天到周六為台灣帶來水氣，其中又以周五最接近，各地降雨增加，東半部及中南部要留意大雨、豪雨及劇烈天氣。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，蝴蝶颱風持續朝西北西往海南島移動，距離遙遠無直接影響台灣，而菲律賓東方海面擾動預計今天晚間增強為熱帶性低氣壓，往西北逐漸接近台灣，明天到周六為台灣帶來水氣，其中又以周五影響最明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲菲律賓東方海面有熱帶低壓。（圖／取自日本氣象廳網站）



黃恩鴻指出，明天花東及恆春半島雨勢明顯增加，有局部大雨或短延時強降雨，東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨，山區要留意局部大雨。周五低氣壓影響最明顯，中南部或東半部有局部短暫陣雨，南部降雨明顯，且有大雨或豪雨，北部也有局部短暫陣雨，各地都要留意劇烈天氣。

他表示，周六低壓帶逐漸遠離，環境偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有大雨機率，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區要留意大雨。下周日至周三為西南風環境，中南部地區有局部降雨，北部及東半部轉為多雲。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來一周高溫炎熱，低溫26至28度，高溫30至33度，未降雨期間為35度。明天至周日南部、基隆北海岸、東半部、恆春半島及澎湖有長浪發生，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）