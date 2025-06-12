花蓮-干城鐵路危險路段移出前瞻計畫　徐榛蔚怒：率鄉親北上陳情

▲「前瞻計畫-B2花東地區鐵路雙軌電氣化修正計畫114年1月版」移除「花蓮=干城」路段（CB01B標、PB01C標）。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚11日於議會答詢後受訪時表示，有關中央日前將「花蓮-干城」鐵路危險路段改善移出前瞻計畫，批評經過專家規劃多次檢討最終納入的計畫，卻遭新政府片面移出、沒有連貫性，嚴重忽視大花蓮市區鄉親交通安全。聲明將攜手地方議員與鄉親北上陳情，為花蓮鄉親交通安全爭取應有的基礎建設。

花蓮縣議員黃馨質詢關心「花蓮＝干城」遭中央移出後縣府因應作為，建設處長鄧子榆說明，回顧此案，自109年起，「花蓮-干城」路段歷經時任交通部長林佳龍、王國材兩任部長多次赴花蓮會勘與評估，花蓮縣政府依據會勘結論於112年6月完成可行性評估，最終獲同意納入「前瞻計畫-花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，中間也經過多次跨單位及專家檢討修正，明確規劃「花蓮-干城」115年發包，122年底完成雙軌化，送交行政院審議。

然而113年新政府上任後，行政院內審查延宕一年時間，最終在114年4月交通部鐵道局來函表示「花蓮-干城」危險路段改善將移出前瞻計畫，令人震驚與遺憾。

徐榛蔚指出，「花蓮-干城」路段長期被專家認定為交通高風險區，為優先改善的危險路段之一。國發會彙整各部會審查意見後，已明確請交通部依權責續行辦理，卻在行政院及交通部屆期更替後，突遭片面撤案。此舉不僅打破過去中央多次承諾與地方歷年爭取成果，更凸顯新政府官員任用任用缺乏交通專業、決策朝令夕改，漠視花蓮市區居民的交通安全與基本權益，令人震驚、遺憾且無法接受。

徐榛蔚強調，「花蓮-干城」鐵路危險路段改善工程，不只是提升市區交通安全的關鍵環節，更是回應民眾長年殷切期盼的基礎建設。縣府早已將相關配套與後續作業納入整體政策規劃，如今新政府上任後推翻前案，地方建設慘遭擱置，對地方交通平權造成重大衝擊。縣府將號召議會及鄉親共同北上陳情，要求中央信守承諾、恢復計畫，全力捍衛花蓮鄉親應有的交通安全與基本交通權益。

