中上億威力彩　拋棄家庭「奔越南找小三」！王浩宇曝下場：都很慘

▲威力彩累積金額預估上看9.2億元。（圖／ 資料照）



記者施怡妏／綜合報導

威力彩頭獎連槓28期，累積金額預估上看9.2億元，許多民眾搶買彩券，希望能提早退休，不過也有人好奇，頭獎得主真的存在嗎？對此，前桃園市議員王浩宇透露，當議員時，曾處理過一件因威力彩頭獎而引發的家庭糾紛，老公中了數億頭彩，轉身竟拋家棄子，跑去越南找了小三。

王浩宇在Threads發文，過去當議員時，曾遇過一起家庭糾紛，就是跟威力彩有關，老公中了數億元頭彩後，竟選擇拋棄家庭，轉赴越南與小三生活，一年只回國1、2次，導致家庭關係緊張。最終在協調下，男方才願意負擔小孩的學費與房貸，每月支付新台幣3萬元。

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王浩宇直呼「真的是有夠蠢的」，至於為何會知道男方帳戶裡有這多錢，是因為老婆拿出存摺，有巨額存款的明細，「但當時都被領光了，只剩下83元，我笑死。」王浩宇也透露，還曾遇過中539、六合彩的，但最後都過得不好，「幾乎都是家庭革命或更慘。」

看到很多人在討論威力彩的真實性，王浩宇認為是真的，「當事人有跟我分享中樂透的過程，所以我相信是真的」。

貼文曝光，網友分享身邊人的中獎的經驗，「為了安全，得獎人要簽保密條款，連自己的孩子都不能知道，這是我親戚中獎後講的」、「我公公有中過樂透200萬，這是真的！所以我相信有，但是中獎的機率真的很低！錢怎麽來就怎麼去」、「我以前打工的補習班，帶班導師的爸爸，當初是公益彩券第二期得主（有給我看照片），但後來也是亂花，最後還是回到平凡生活了」。