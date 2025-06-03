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快訊／全認罪沒用！陳怡君與「饅頭主任」說法差很大　雙雙關回去

記者黃宥寧／台北報導

民進黨台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，因涉長期詐領助理費、協助建商通過都審程序等貪瀆案遭士林地檢署起訴，兩人先前已遭法院羈押逾百日。士林地方法院今（3日）下午召開移審羈押庭，歷時超過3小時，至晚間7時10分許結束。合議庭評議後認2人仍有勾串共犯及湮滅證據之虞，續押並禁止接見通信。

法院下午4時30分率先開庭訊問辦公室主任張惠霖，張當庭坦承犯行，表示助理費雖屬詐領，但實際上皆用於服務處公務支出，包括租金、紅白帖、礦泉水等雜支。她強調，聘書都是由她簽名，陳怡君也知道賀姓、洪姓與張姓3人未實際任職助理，因為所有聘書都需議員簽核，陳自然知情。

張供稱，服務處至今累積收據報銷金額高達3000萬元，自己並未投資股票或基金，助理費實為彌補長期不足的公務開銷。她解釋，2019年間曾將600萬元交由朱姓女友人投資，後來沒賺錢便收回，轉交姊姊裝潢房子，但坦言資金流向「很難解釋」，甚至有不少支出未向陳怡君報帳。

針對建商賄款部分，張表示，2023年8月起與品嘉建設高姓負責人接觸，受邀擔任顧問，月領薪資3萬9000元（含勞健保），負責引介危老重建案。她稱僅曾介紹2件案源，因後續案源不足，才轉為協助「選民服務」，但強調兩者性質不同，否認檢方所指之對價關係。

不過，法官直言：「我不認為這樣算認罪。」張才改口稱，收取薪資後確實案源有限，遂以市政協調方式協助建商，未與對方明確約定為選民服務的報酬交換。

張的辯護律師胡原龍則補充，危老案並非常態性，每月顧問費3萬9000元，全年總支出僅約50萬元，一旦媒合成功，即可能回本，因一案價值動輒十億至二十億元。

張強調，協助與市府窗口溝通純屬主動作為，與是否有給錢無關，品嘉並非唯一受其協助的民間單位，自己一向秉持「有民眾來求助就會去做」的態度。她坦言，初期並不理解「收錢做選民服務」違法，後來才意識到行為不妥，決定認罪。

她補充說明，最初收取品嘉顧問費時，是透過人頭助理賀男帳戶收款，因其身為主任不宜再兼任助理。第一筆款項入帳後，她才向陳怡君坦承將該筆收入用於服務處支出，雙方對此已有共識。張亦透露，她、陳怡君與建商高明義、胡偉良有組LINE群組，但僅用於討論文章撰寫，未涉及選民服務。

法官追問：「賺得比付出的還少，為何還做？會讓人覺得議員當得真輕鬆，全靠下屬扛。」張僅回應，選舉是長年抗戰，服務處大小事她都一肩扛起。

傍晚6時，法院續訊陳怡君。她顯得憔悴，開庭不久即坦率認罪，稱辦公室開銷沉重，從布條、紅包袋到防疫物資都須自付，助理費只是被挪用補公務缺口。對於張轉存助理費至女友人或證券帳戶一事，她表示毫不知情，也未參與操作。

對於辦公室主任張惠霖曾將部分助理費提領後，轉存至朱姓女友人帳戶，甚至匯入證券帳戶的行為，陳怡君則表示完全不知情，亦未曾參與相關操作。

法官進一步追問她是否教導人頭助理洪姓弟媳如何回答調查時，陳則解釋，張惠霖曾因與一名離職助理發生爭執，原擬支付遣散費卻因對方帳號填寫錯誤未能撥款，因此張才叮囑其他助理若勞動局查問，可說「這是張主任負責處理的事」，強調僅曾指導此事，並無其他教唆。

對於所涉的貪污、偽造署押及使公務員登載不實等罪嫌，陳都認，惟針對洗錢防制法部分則顯得遲疑。其辯護律師表示，涉案資金流入朱姓友人帳戶部分，陳並不知情，也未參與操作，閱卷時未見具體證據可證實她有犯意或與張惠霖聯絡處理。

陳進一步說明，與建商高明義的接觸起於對方在民權西路有建案，當時因選舉需要租借廣告看板才認識，後來知道張惠霖每月領取3萬9000元的薪資，才知她擔任品嘉建設顧問，也未過問細節，自認是張與高之間的事。

對於張惠霖曾收取建商薪資、協助與市府窗口聯繫，法官質疑：「你身為雇主，難道不會好奇她在外兼差？不怕她拿你的名義在外活動嗎？」陳回應稱，知道張惠霖有在幫忙處理品嘉事務，但誤以為是單純的會勘報酬，不清楚實際內容，也不知道她有擔任危老仲介。

法官又提及，陳怡君曾在LINE群組中向高明義道謝，是否與選民服務有關？陳澄清，那是因為當時爆發基泰大直建案掏空案，高曾提供相關數據，作為民代基於監督立場才表達感謝，與案情無涉。

她最後向法官表示，自己因脊椎側彎，背部植入鋼釘，身體極為不適，近來心理壓力沉重，也正在服用藥物治療，希望法院能給交保機會。

值得注意的是，雖然張惠霖與陳怡君皆於法庭上表明認罪，但雙方對於資金流向、知情程度及與建商往來等細節的供述出現明顯落差，甚至一度讓法官苦笑搖頭。

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