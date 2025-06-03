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獨／抓包助理冒名行事！美女議員怒開鍘報警　他轉戰綠營當幕僚

▲▼鍾沛君不藏了！情人節秀超美泳裝辣照　4000人朝聖讚爆：眼球停滯。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲北市議員鍾沛君辦公室其李姓主任疑涉刑案遭警方帶走。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

幕僚出事了！國民黨北市市議員鍾沛君辦公室李姓助理，涉未經授權假借議員名義對外活動，遭鍾議員主動報案。警方隨後通知李員到案說明，並依背信罪嫌移送地檢署偵辦。鍾沛君強調，任何對外行為皆須經本人授權，對濫用名義者絕不容忍，她已於事發當日即刻開除李員，並配合司法調查。

《ETtoday新聞雲》日前接獲民眾爆料，指稱鍾議員辦公室李姓助理疑遭警方從市議會帶走。為釐清事實，記者主動聯繫鍾沛君查證，她坦率說明整起事件，澄清李員並非在議會內遭警方帶走，而是在她4月主動報案後，警方依法通知李員到案說明。

鍾沛君表示，李員於去年8月入職，今年4月間，她接獲民眾來電，詢問是否曾召開協調會或辦理會勘。她進一步查證後發現，李員未經授權，擅自以議員名義對外接洽公司、處理陳情，甚至涉及水電與稅籍等爭議，內容與她所知落差極大。

鍾沛君強調，自己從未同意李員發文或承辦該案，得知狀況後，已於4月9日報案並當天將其解職，並向轄區分局正式報案。警方同月26日通知李員說明，並於4月28日將全案依背信罪嫌移送台北地檢署偵辦。

她重申，對於辦公室人員濫用議員名義行事，絕不姑息，第一時間果斷處理，展現「不護短」態度。她也表示，將全力配合後續司法調查，盼儘速釐清事實，回應社會關注。

據了解，李員遭解職後，近日已轉任民進黨籍某市議員辦公室，繼續擔任幕僚。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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