西螺福興宮挺警政　警察節頒獎激勵士氣祈福地方平安

▲西螺福興宮頒發「太平媽績優員警獎勵金」，鼓勵西螺警分局優秀警政人員、提升服務士氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

615警察節即將到來，西螺福興宮每年為感謝雲林縣警察局西螺分局協助辦理各項活動及地區治安之維護，均會舉行慶祝活動，今年持續頒發「太平媽績優員警獎勵金」，鼓勵優秀警政人員、提升大家的服務士氣，並祈求太平媽祖可以慈護西螺地區合境平安、社會安定發展。

西螺福興宮董事長楊文鐘指出，西螺分局主管與轄內所有員警長期對地方活動支持，舉凡端午關懷、中元贊普做公益、寒冬送暖與太平媽祖文化祭等盛事，都看的到基層員層的辛勤身影，共同傳遞太平媽祖的大愛，並維護廟會秩序與交通安全，讓每場活動順利圓滿。

▲頒獎時加贈「太平媽神民戰隊公仔組」，讓大家感受到太平媽祖的慈悲與關愛。（圖／記者游瓊華翻攝）

楊文鐘表示，欣逢警察節，特別頒發「太平媽績優員警獎勵金」，代表全體董監事以及廣大的信徒聊表心意，獎勵大家一整年的辛勞，也期盼社會各界多加支持警政事務，慰勞人民保母對社會治安之付出。

西螺警分局長閻百川表示，感謝福興宮設立太平媽績優員警獎勵金，於每年警察節前夕頒發獎勵警察同仁之辛勞，此次自180位員警中遴選績優人員，特別針對在打詐業務上有卓越績效的同仁進行表揚，感謝他們偵破詐團攔阻數百萬元之現金遭騙，守護人民的身家財產。

▲西螺福興宮頒發「太平媽績優員警獎勵金」，亦祈求太平媽祖可以慈護西螺地區合境平安、社會安定發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮說明，在警察節當天將另外發送專屬紀念衫，今日頒獎時加贈「太平媽神民戰隊公仔組」，讓大家感受到太平媽祖的慈悲與關愛，一同守護地方治安，讓人民生活品質獲得保障，帶動社會發展。

▲西螺福興宮今日頒發「太平媽績優員警獎勵金」，鼓勵西螺警分局優秀警政人員、提升服務士氣。（圖／記者游瓊華翻攝）