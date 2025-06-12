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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被罷免人請辭罷免案即終止　中選會提醒：4年內不得在同選區選同職務

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免持續推進，目前已有31件國民黨立委的罷免案送件審查，中選會預定在20日委員會議審定二階查對結果。中選會今（12日）說明，若被罷免人在罷免案進行程序中請辭，依規定該罷免案即公告停止；但依規定，辭職者4年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人。

中選會說明，若被罷免人在罷免案進行程序中即先行請辭，依《公職人員選舉罷免法》第87條第2項規定，「被罷免人」於投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免。

此外，《公職選罷法》第92條第1項則特別規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。

依據《公職選罷法》相關規定，罷免程序分為提議、連署、投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上。第2階段連署人數應達原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重複；各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員與縣市長罷免案應於40天內查對，縣市議員罷免案應於20日內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

經查對後符合規定者，中選會將宣告罷免案成立，此為俗稱的第三階段「投票」階段。依規定，罷免案投票應在罷免案宣告成立後的20日到60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票。

至於罷免案投票過關的門檻，有2條件，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

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