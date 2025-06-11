罷瑤找不到張克晉？　他爆「早在臉書打卡洩行蹤」：賴苡任就是沒心

▲罷瑤送件前一晚，張克晉行蹤曝光。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」7日赴台北市選委會送交二階段連署，但因領銜人張克晉未出現，最終宣告送件失敗。對此，網紅四叉貓今（11日）貼出一張「張克晉聚餐照」表示，賴苡任稱送件前一晚（6日）有去張克晉家堵人，但沒堵到，其實看張克晉好友臉書貼文可以得知，張克晉當時在跟朋友們吃晚餐，臉書打卡的照片時間地點都有，「賴苡任就是沒心」。

「地動刪瑤」6月7日因領銜人張克晉未現身，因此無法完成連署送件，宣告失敗，而當時召集人賴苡任受訪表示，其實前一晚有到張克晉家樓下，想試圖找張克晉碰面，雖然這件事會破壞檢察官設定的不能見面的規定，但在最後一個晚上，他還是希望盡全力，但據他了解，張克晉不在家。

對此，四叉貓貼出一張「張克晉6月6日開心聚餐照」表示，賴苡任在罷瑤送件的前一晚6月6日，有去張克晉他家堵人，但沒堵到，其實看張克晉好友的臉書貼文就可以得知，張克晉那時在草根廚房跟朋友們吃晚餐。

四叉貓直言，張克晉行蹤，臉書打卡的照片時間地點都有，賴苡任就是沒心。

▼罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體「地動刪瑤」召集人賴苡任７日宣布送件失敗。（圖／記者李毓康攝）