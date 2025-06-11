民眾黨15日新竹火車站辦反罷活動　挺高虹安向罷免說不

▲民眾黨黨政聯繫會議後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨於今（11）日召開黨政會議，發言人張彤轉述，黨主席黃國昌在會議中宣示，全黨團結挺新竹，對賴清德投下不信任，強調這一仗沒有鬆懈的本錢，民眾黨不僅僅要守住新竹，也要守住台灣的民主，向民進黨恢復一黨專政說不、向賴清德政府說不。民眾黨預計15日下午4點在新竹火車站前舉辦反罷免活動，號召支持者到場「安定新竹、罷免說不」。

本次會議後由發言人張彤轉述，與會者包括新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥、新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐及新竹市樹下里長蔡志堅。

張彤指出，民進黨選輸翻桌發動大罷免，還假惺惺包裝成是公民團體發起，現在直接不演了，將雙罷總部直接就設立在民進黨新竹市黨部。她指出，大罷免背後就是柯建銘在操盤，要來安插「只尊黨意，不尊民意」的綠色市長。

李國璋則說，民進黨完全體現什麼是綠能你不能，過去林志潔提供5000元下午茶宣傳罷免行動，卻抹黑高虹安和志工送不到30元的香包是違反選罷法；行政院長卓榮泰直接擔任造謠國家隊，全台巡迴演出催化大罷免；甚至有新竹市民進黨議員在議會質詢時，大肆宣傳罷免行動，卻說掃街拜票的高虹安違法。

「帶頭違反行政中立的就是民進黨自己。」李國璋批評，民進黨造謠停職不能宣講，根本就是散播假消息，根據《公職人員選舉罷免法》第86條規定，明確規範被罷免人可以進行反罷行動，高虹安掃街拜票、成立反罷總部，哪裡有違法？

李國璋呼籲，反罷免不僅需要民眾支持，更重要的是讓民眾知道，必須出門投下不同意罷免票；6月15日是新竹反罷行動正式開跑的第一場活動，屆時也將邀請國民黨立委鄭正鈐同台，鼓勵新竹市民投下對賴清德的不信任票。

新竹縣議員林碩彥在會上批評，民進黨只為權力、不顧民意，呼籲大家守護做實事的民意市長，拒絕官派的綠色傀儡。面臨前任市長留下的爛攤子，高虹安沒有推諉，展現高度務實的態度、不分黨派積極協調合作，是真正的人民至上。

新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐及新竹市樹下里長蔡志堅代表最基層民意，他們批評，民進黨天天喊沒錢，但卻有餘裕花錢搞罷免。蔡里長公開讚揚高虹安市長履行政見，更稱有超過九成里長支持高虹安，強調高虹安市府施政效率高，應該要將肯做事、用心的市長留下來。

新竹反罷免活動在15日下午4點到6點於新竹火車站前廣場舉行，屆時將有民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安、新竹代理市長邱臣遠等人出席，以具體行動對抗民進黨發動的大惡罷，守住新竹、守住未來也要守住民主，「安定新竹、罷免說不」。