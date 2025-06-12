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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免國民黨立委何時投票？　李進勇：「這6個週六」都有可能

▲▼立法院內政委員會12日審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案等案，圖為中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院內政委員會12日審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案等案，圖為中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對大罷免，目前共31件藍委罷免案二階連署已送件，中選會預定20日召開委員會議，審定二階查對結果。中選會主委李進勇今（12日）受訪時表示，20日開會後，若審查一切合法，將馬上成案，並在成案後20-60天進行投票，7月10日到8月19日之間的6個禮拜六，都有可能是投票時間。

對於罷免藍委成案後的投票日，李進勇表示，目前各地立委罷免案二階審查已經陸續報回中央，本月20號要召開委員會要進行審查，預估審查件數有26件左右，審查結果如果一切合法，會盡快速度宣告罷免案成立，其他需要補件的，也會盡快通知領銜人來進行補件，一切都會在20日決定，並在適當時間對外說明。

媒體問到，所以20日當天的26案子，經過審查後，投票日都在同一天嗎？李進勇說明，如果都成案的話，會盡快公佈，根據選罷法規定，成案後的20-60天要投票，如果6/20宣布成立，投票時間落在7/10-8/19之間這中間六個禮拜六，都有可能是投票時間。

因日前民進黨立院黨團總召柯建銘日前在臉書預告，「非罷不可，就在7/26、8/23！」似乎意有所指，7月26日及8月23日將舉行罷免投票。媒體問李進勇，是否就是在7月26日？李回，7月26日也是在期間裡面，它是選項之一，但是並不確定。

是否26案都在同一天投票？李進勇說，他們希望儘量節省社會成本，同時也考慮選務的負荷，所以在20日審查通過的案子，既然是同一天宣告成立，原則上會建議委員會同一天投票。
 

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罷免國民黨立委李進勇大罷免

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