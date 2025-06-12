登山網美「腳滑」墜亡！　英山友目睹悚憶：她在空中翻滾

▲瑪莉亞熱愛登山、攀岩、滑雪等運動。（圖／翻攝Instagram@maria_eft96，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯發生憾事，28歲網美瑪莉亞（Maria Eftimova）攀登「特里凡山」（Tryfan）時，不小心腳跟一滑，墜下60英尺（約18公尺）喪命。一名山友回憶，他當時回頭查看夥伴狀況，卻目睹瑪莉亞「在空中翻滾」，重重撞擊下方的岩石。

在11日舉行的聽證會上，登山隊成員尼爾（Neil Oakes）回憶，他轉頭確認夥伴們的狀況，「卻看見瑪莉亞在我下方的空中翻滾……我大喊，『不！不！不！』」

另一名山友哈利（Harry Jones）表示，當時大約7名隊員「手腳並用」攀上突出的岩塊，前方的瑪莉亞卻不慎腳滑，「我只看到她飛過我的頭頂，然後墜下山坡。」他當場嚇到僵住，在回過神後，趕緊撥打999。

救援直升機與山區救援隊迅速趕抵現場，但瑪莉亞已經不幸身亡。救援隊成員傑德（Jed Stone）也在聽證會上表示，特里凡山北部山脊地勢陡峭、滿是岩石，還有許多懸崖峭壁。

資深驗屍官凱特（Kate Robertson）判定瑪莉亞死於意外，她往上爬時，腳跟滑了一下，「在墜落過程中受了很多傷，而這些傷勢悲慘地導致了她的死亡。」

《每日郵報》報導，瑪莉亞來自保加利亞，但已在英國生活10年，她熱愛衝浪與滑雪，是一名經驗豐富的登山家，甚至遠赴挪威完成攀冰課程，平常喜歡在社群媒體分享相關經驗。

特里凡山海拔1085公尺，平均每年奪走2條人命，被BBC節目「Countryfile」形容為「英國最難攀登的山峰之一」。瑪莉亞先前已經攀登過很多次，未料今年2月加入登山隊再度挑戰時，卻意外喪命。