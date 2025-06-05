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4山友挑戰干卓萬受困武界栗溪壩　女險遭溪水沖走被警拉回

▲4名山友攀登干卓萬山時遇溪水暴漲受困，仁愛警方夜間涉水緊急救回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲4名山友攀登干卓萬山時遇溪水暴漲受困，仁愛警方夜間涉水緊急救回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

四名來自北中南的登山客日前赴仁愛鄉攀登干卓萬山，在深夜歸途時，因溪水暴漲無法通行、受困武界林道栗溪壩附近山區；仁愛警分局員警獲報到場，與接駁司機聯手拉繩涉溪，驚險救出四人，其中一名女性山友一度被溪水沖走，幸好警方眼明手快拉回，成功救回一命。

據了解，該登山隊4名成員皆年約30歲上下，分別來自新北、嘉義、彰化等地，5月30日由廖姓司機接送入山，預計31日晚間9時於栗溪壩會合下山；但山區天候惡化，廖姓司機於傍晚從其他山友處接獲照片、得知4人可能因溪水上漲受困，苦候至深夜11時許仍未等到人。

▲4名山友攀登干卓萬山時遇溪水暴漲受困，仁愛警方夜間涉水緊急救回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲4名山友攀登干卓萬山時遇溪水暴漲受困，仁愛警方夜間涉水緊急救回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲4名山友攀登干卓萬山時遇溪水暴漲受困，仁愛警方夜間涉水緊急救回。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消單位則於深夜11時48分許，接獲其中1名山友以inReach衛星通訊裝置緊急報案，武界派出所所長周輝光與警員全勝利隨即與廖姓司機聯繫，並考量消防隊由平地馳援尚需時間、山區夜間救援刻不容緩，決定先行前往救援；員警與廖姓司機等三人在伸手不見五指的漆黑溪谷中，僅憑頭燈照明，判斷水勢後，冒險涉水、協力將繩索固定於溪流兩岸，讓引導和保護4名山友逐一抓緊繩索、橫渡冰冷刺骨且水流極其湍急的溪水。

▲4名山友攀登干卓萬山時遇溪水暴漲受困，仁愛警方夜間涉水緊急救回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲4名山友攀登干卓萬山時遇溪水暴漲受困，仁愛警方夜間涉水緊急救回。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，其中一名體重較輕的女山友，在渡溪時因水勢過猛，一度重心不穩、險被溪水帶著往下游沖，幸虧一旁的員警及時伸手、奮力將其拉回，才未釀成悲劇，經過約一小時的救援過程，4人才在1日凌晨全數獲救，雖全身濕透、略顯狼狽，所幸均無受傷；警方隨即將他們帶回派出所，提供熱水盥洗及熱食點心，讓驚魂未定的山友們感激不已。

據了解，4名獲救山友平時即熱衷登山及越野跑、體能優異，因此相偕挑戰干卓萬單攻；警方指出，武界林道與栗溪壩為前往干卓萬山與能高越嶺古道的主要登山入口，地勢陡峭、溪流密布，夏季午後常有對流性雷雨，導致溪水瞬間暴漲，近年當地已多次發生類似山難事件。

仁愛分局長長曾文勇呼籲，登山活動需留意氣象變化，稍有閃失即可能釀災，因此應落實行前掌握氣象、預留緩衝時間、攜帶照明與通訊設備、避免單獨登山，且勿強行涉溪等安全守則，確保每一次的戶外活動都能平安賦歸。

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