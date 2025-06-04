快訊／日本福島「3失蹤台灣登山客」找到了！　直升機出動救援　

記者王佩翊／編譯

有10名來自台灣的登山客3日上午在日本福島縣檜枝岐村的燧岳登山，其中3人與另外7名團員分開行動，隨後失聯。警消4日緊急投入人力展開搜索，所幸稍早已順利尋獲3人下落，並由防災直升機吊掛救援，送醫檢查，目前皆無生命危險。

根據《福島電視台》報導，警方指出，這組來自台灣的10人登山團原定3日早上從燧岳山腳的山屋出發進行簡單散步，所以大家都是輕裝上陣。但在行程中，有一名70多歲女性突然身體不適，另外2名男性決定留下陪伴她，與其他人分開行動。

然而其餘7人結束行程返回山屋後，直到晚上8時多仍聯絡不上這3人，才由山屋工作人員報警求助。

搜救行動於4日清晨6時展開，警方與消防單位動員人力進山搜尋，終於順利在山區內找到這3名失蹤者，3人年齡為50多歲至70多歲。當時他們雖然體力消耗明顯，但意識清楚、能夠交談，直升機隨即將人送往醫院接受檢查與治療，所幸已無大礙。