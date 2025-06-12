馬斯克懺悔發文太超過　川普回應藏一手

▲全球首富馬斯克向美國總統川普道歉。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克近日與總統川普之間撕破臉，很快馬斯克又主動求和。馬斯克11日在自家社群平台X上公開表示，對於自己上周針對川普所發表的部分貼文感到後悔，坦言這些言論「太超過了」；川普則在稍後回應，認為馬斯克這樣做「非常友好」。

馬斯克並未具體說明後悔的是哪些貼文，但他早在7日就刪除部分具爭議性的發文，其中包括暗示川普與「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關聯的內容。此次公開道歉，他特別在發文中標註川普帳號，表示，「我對自己上週所發布關於川普總統的部分貼文感到後悔，它們太超過了。」

川普之後在與《紐約郵報》（New York Post）的一次簡短電話交談中表示，「我認為他這樣做非常友好。」但對於是否接受馬斯克的道歉或就此釋懷，川普卻未明確表態，也沒有說不會「懲罰」馬斯克。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）對此表示，川普總統已知悉馬斯克當天早上的聲明，並對他的態度表達讚賞。

兩人關係破裂的導火線是5月底，馬斯克在離開聯邦政府後，對川普主導的稅收預算計畫「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）提出強烈反對。雙方旋即展開隔空交火，馬斯克在X上批評川普政策，川普則在自家平台Truth Social暗示可能取消對特斯拉（Tesla）和太空探索公司SpaceX的政府合約與補助，引發市場對馬斯克企業未來發展的憂慮。