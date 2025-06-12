　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

市場觀望美中談判結果！美股4大指數收低　台積電ADR漲1.5美元

▲美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

投資人消化美中貿易初步協議與最新公布的通膨數據後，市場在連續多日上漲後出現觀望情緒，美股四大指數於美東時間11日收低。科技股方面，台積電ADR上漲近1.5美元。

道瓊工業指數微跌1.10點，收在42865.77點，變動幅度幾近持平。

標普500指數下滑16.57點，或0.27%，收在6022.24點。

那斯達克指數下挫99.11點，或0.50%，報19615.88點。

費城半導體指數則小跌9.97點，或0.19%，收在5232.53點。

美國勞工部11日公布的5月消費者物價指數（CPI）顯示，月增0.1%，低於市場預期；年增率為2.4%，也低於經濟學家原先預測的2.5%。高盛指出，這份數據顯示新一輪關稅尚未對通膨造成顯著影響，市場未來將繼續關注通膨與就業報告的變化。一旦通膨持穩或勞動市場轉弱，聯準會可能考慮啟動降息。

此外，美中代表團日前在倫敦進行為期兩天的會談，雙方已就新一輪貿易協議達成共識，正等待美中兩國元首最終批准。根據美國總統川普10日在社群媒體上的說法，此次框架協議包括中國提前供應磁鐵與稀土資源，以及放寬中國學生進入美國大學就讀的條件。美方將對中國商品徵收55%關稅，而中國對美國商品課徵10%關稅。

地緣政治方面，中東緊張情勢升高，美國國務院據報正考慮部分撤離駐伊拉克使館人員。消息刺激國際油價上漲，美國原油期貨勁揚逾4%。

個股方面，人工智慧龍頭輝達股價微跌1.12美元，收在142.83美元，跌幅0.78%；電動車大廠特斯拉（Tesla）小漲0.34美元，收在326.43美元，漲幅0.10%；台積電ADR則上揚1.45美元，收在213.91美元，漲幅0.68%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳將接任Fed主席　美財長貝森特：希望擔任現職到2029年

馬斯克懺悔發文太超過　川普回應藏一手

市場觀望美中談判結果！美股4大指數收低　台積電ADR漲1.5美元

國際火線／被家暴的天使：悲情城市洛杉磯的血與淚

稀土換中國留學生！川普與習近平達成協議：雙方關係非常好

度蜜月慘死！「新郎遭割喉」淪腐屍　竟是新婚妻花70萬買兇

逛好市多竟腦震盪！　女遭酒櫃砸頭「創傷性腦傷」求償4.2億

2少年企圖性侵少女掀怒火　北愛爾蘭暴動「襲警燒民宅」

北韓美女淪禁臠！檢察官「日夜偵訊」鬼畜性侵　5年後遭殘忍殺害

馬斯克後悔了！　承認發文嗆川普「太超過」

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

【太有心了】畢業生送匾額致敬恩師！齊聲道謝超感人

【館長上海驚見柯P衣】陳之漢見粉絲穿KP衣！大呼感動...沿路狂噴賴清德「丟臉丟到國外」

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過

傳將接任Fed主席　美財長貝森特：希望擔任現職到2029年

馬斯克懺悔發文太超過　川普回應藏一手

市場觀望美中談判結果！美股4大指數收低　台積電ADR漲1.5美元

國際火線／被家暴的天使：悲情城市洛杉磯的血與淚

稀土換中國留學生！川普與習近平達成協議：雙方關係非常好

度蜜月慘死！「新郎遭割喉」淪腐屍　竟是新婚妻花70萬買兇

逛好市多竟腦震盪！　女遭酒櫃砸頭「創傷性腦傷」求償4.2億

2少年企圖性侵少女掀怒火　北愛爾蘭暴動「襲警燒民宅」

北韓美女淪禁臠！檢察官「日夜偵訊」鬼畜性侵　5年後遭殘忍殺害

馬斯克後悔了！　承認發文嗆川普「太超過」

傳將接任Fed主席　美財長貝森特：希望擔任現職到2029年

潘文輝、李灝宇讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

遭酸「在中國治好髒話病」　館長自揭變禮貌原因

高雄童屍奇案！　家暴男「嘴硬」當面嗆女友兒：來討命啊

今「威力彩」上看11.2億！　4生肖容易中獎

美國或許撐得住極化政治　但台灣能禁得起撕裂？

馬斯克懺悔發文太超過　川普回應藏一手

台灣之光！　健力國手「臥推體重3倍」刷新世界紀錄

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

【善的循環】女信徒騎車「台北→彰化」只為報恩！感謝阿婆進香時收留

國際熱門新聞

妻花70萬買兇　新郎「遭割喉」淪腐屍

ChatGPT詭異錯頻　她一看回覆更震驚

稀土換中國留學生！川普宣布與習近平達成協議

被家暴的天使：悲情洛杉磯的血與淚

逛好市多竟腦震盪！　女遭酒櫃砸頭求償4.2億

北韓美女淪檢官禁臠　遭「鬼畜性侵」慘死

2少年企圖性侵少女　北愛爾蘭發生暴動

萬海貨輪157貨櫃裝危險品　恐二次爆炸

市場觀望美中談判結果！美股4大指數收低　台積電ADR漲1.5美元

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

馬斯克懺悔發文太超過　川普回應藏一手

女富商為11歲女兒砸700萬慶生！一句話掀眾怒

AV女優路邊拍攝「牆後是小學生」炎上　網罵翻

馬斯克後悔了！　坦承嗆川普「太超過」

更多熱門

相關新聞

不只洛杉磯！美掀「反ICE示威」川普擬派兵

不只洛杉磯！美掀「反ICE示威」川普擬派兵

美國各地近日爆發反對美國移民及海關執法局（ICE）突襲行動的抗議潮，從洛杉磯起火，迅速蔓延至紐約、芝加哥、西雅圖、奧斯汀等城市，數以千計民眾走上街頭，批評驅逐非法移民政策違憲、且針對弱勢移民族群。

洛杉磯宵禁生效　最新現場畫面曝光

洛杉磯宵禁生效　最新現場畫面曝光

洛杉磯要求撤兵　加州州長：川普濫用權力

洛杉磯要求撤兵　加州州長：川普濫用權力

路上發現「一團小毛球」　是可愛貓頭鷹寶寶

路上發現「一團小毛球」　是可愛貓頭鷹寶寶

川普誓言「解放洛杉磯」　恐引《叛亂法》

川普誓言「解放洛杉磯」　恐引《叛亂法》

關鍵字：

美股北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她回擊

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

蝴蝶甩尾+熱低壓登場！美模式預測雨量紫到發白

屏東秘境海神宮奪命！3男溺斃身分曝

台北101賞草莓月亮視角曝！清境看不到

第二顆颱風恐誕生！94W熱低壓3天直撲台

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

研究：瘦瘦筆「1藥物成分」可讓陰莖長度增10％

6.4地震前兆？彰化市天空驚現神秘「火鳳凰雲」

洗髮精「1添加物」害禿頭！醫：標榜天然恐更危險

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

即／「海神宮瀑布」秘境爆溺水　3人搶救無效亡

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面