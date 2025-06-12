市場觀望美中談判結果！美股4大指數收低　台積電ADR漲1.5美元

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

投資人消化美中貿易初步協議與最新公布的通膨數據後，市場在連續多日上漲後出現觀望情緒，美股四大指數於美東時間11日收低。科技股方面，台積電ADR上漲近1.5美元。

道瓊工業指數微跌1.10點，收在42865.77點，變動幅度幾近持平。

標普500指數下滑16.57點，或0.27%，收在6022.24點。

那斯達克指數下挫99.11點，或0.50%，報19615.88點。

費城半導體指數則小跌9.97點，或0.19%，收在5232.53點。

美國勞工部11日公布的5月消費者物價指數（CPI）顯示，月增0.1%，低於市場預期；年增率為2.4%，也低於經濟學家原先預測的2.5%。高盛指出，這份數據顯示新一輪關稅尚未對通膨造成顯著影響，市場未來將繼續關注通膨與就業報告的變化。一旦通膨持穩或勞動市場轉弱，聯準會可能考慮啟動降息。

此外，美中代表團日前在倫敦進行為期兩天的會談，雙方已就新一輪貿易協議達成共識，正等待美中兩國元首最終批准。根據美國總統川普10日在社群媒體上的說法，此次框架協議包括中國提前供應磁鐵與稀土資源，以及放寬中國學生進入美國大學就讀的條件。美方將對中國商品徵收55%關稅，而中國對美國商品課徵10%關稅。

地緣政治方面，中東緊張情勢升高，美國國務院據報正考慮部分撤離駐伊拉克使館人員。消息刺激國際油價上漲，美國原油期貨勁揚逾4%。

個股方面，人工智慧龍頭輝達股價微跌1.12美元，收在142.83美元，跌幅0.78%；電動車大廠特斯拉（Tesla）小漲0.34美元，收在326.43美元，漲幅0.10%；台積電ADR則上揚1.45美元，收在213.91美元，漲幅0.68%。