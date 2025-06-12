　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

（圖／氣象署）

▲最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，熱帶性低氣壓會不會變颱風？「機會渺茫，很拚就是了」，目前看來有機會登陸，也有可能僅是擦邊而過。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，位於菲律賓東方的94W，原本是蝴蝶颱風的殘骸，快速整合，現在很爭氣地自立門戶，中央氣象署周三晚間已將它升格為熱帶性低氣壓，真的不簡單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼熱帶低壓靠近台灣中。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

台灣颱風論壇說，在太平洋高氣壓穩定推送下，94W移動速度很快，預計在今天下午進入台灣東部海域，並在夜晚至周五清晨間，通過台北、宜蘭、花蓮之間，目前看來有機會登陸，也有可能僅是擦邊而過。

台灣颱風論壇表示，而會不會變颱風？由於接近陸地，時間有限，它能增強的空間不大，再加上很靠近陸地，發展會受到抑制甚至破壞，機會渺茫，很拚就是了。

台灣颱風論壇表提醒，今天下半天到周五上午，熱帶低壓通過之際，花蓮、台東、恆春、蘭嶼、綠島、宜蘭、東北角一帶請特別注意強降雨與強風；當94W抵達台灣東北角後，將開始牽引西南風水氣，周五白天雨區會迅速擴展到嘉義、台南、高雄、屏東等地，並會出現一陣陣大雨。

氣象署預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，預估熱帶性低氣壓不會增強為颱風，但今天、周五受其水氣影響；至於會不會登陸台灣還不確定，大部分模式是往東北角陸地擦過去，還要再觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳婉君長文談「同遊趙駿亞」：不是復合宣言　人生不需被審判
「切西瓜」撞倒遛狗女！57歲女駕駛被問大吼5字　點燃網友怒火
快訊／大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士
人夫偷吃高中同學認至少做10次　法官判賠「1次代價超高」
熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝
遭酸「在中國治好髒話病」　館長自揭變禮貌原因
快訊／上班快改道！　國1事故封閉出入口匝道
可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝
快訊／美伊談判恐破裂　傳美撤減駐伊拉克大使館人員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「霸榜425周神作」25年後推暗黑版！作者：有心人士利用它操控世界

竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

別忽視你的感情弱點！12星座「戀愛罩門」大公開

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

竹科小孩拚上好學校卻輕生　媽媽求助卻質疑「被鬼附身」

左有蝴蝶、右有熱帶低壓　「全台下4天」雨最大地區曝

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

6.4地震撼全台　專家：30天內可能另有規模6地震

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

【太有心了】畢業生送匾額致敬恩師！齊聲道謝超感人

【館長上海驚見柯P衣】陳之漢見粉絲穿KP衣！大呼感動...沿路狂噴賴清德「丟臉丟到國外」

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過

「霸榜425周神作」25年後推暗黑版！作者：有心人士利用它操控世界

竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

別忽視你的感情弱點！12星座「戀愛罩門」大公開

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

竹科小孩拚上好學校卻輕生　媽媽求助卻質疑「被鬼附身」

左有蝴蝶、右有熱帶低壓　「全台下4天」雨最大地區曝

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

6.4地震撼全台　專家：30天內可能另有規模6地震

2周內單方面決定關稅稅率　川普點名15國：接受或拉倒

吳婉君發長文！同遊趙駿亞「不是復合宣言」：我的人生不需被審判

世壯運疑涉弊端　北市政風處、檢調調查2案

美中談判「協議細節」未公布　專家：只是回到原點

「你不是懶是太累」早上做4件事　反而讓你更疲憊

「霸榜425周神作」25年後推暗黑版！作者：有心人士利用它操控世界

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

泰勒絲被瘋傳秘婚！　婚禮請柬疑露餡…網驚見「冠夫姓了」

竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

【太有心了】畢業生送匾額致敬恩師！齊聲道謝超感人

生活熱門新聞

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

蝴蝶甩尾+熱低壓登場！美模式預測雨量紫到發白

台北101賞草莓月亮視角曝！清境看不到

第二顆颱風恐誕生！94W熱低壓3天直撲台

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

洗髮精「1添加物」害禿頭！醫：標榜天然恐更危險

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

即／接力蝴蝶「熱帶低壓」誕生！10級強風來襲

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

6.4地震撼全台　專家：30天內可能另有規模6地震

6.4地震撼全台　專家：30天內可能另有規模6地震

台灣東部海域11日晚間7時發生規模6.4地震，除金門縣外，全國20縣市國家級警報大響，也是連江縣首次收到災防告警。對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，未來1個月再出現規模6以上的地震機率較高。

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

蝴蝶甩尾+熱低壓登場！美模式預測雨量紫到發白

蝴蝶甩尾+熱低壓登場！美模式預測雨量紫到發白

即／接力蝴蝶「熱帶低壓」誕生！10級強風來襲

即／接力蝴蝶「熱帶低壓」誕生！10級強風來襲

第二顆颱風恐誕生！94W熱低壓3天直撲台

第二顆颱風恐誕生！94W熱低壓3天直撲台

關鍵字：

氣象氣象雲颱風台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她回擊

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

快訊／上班快改道！　國1事故封閉出入口匝道

蝴蝶甩尾+熱低壓登場！美模式預測雨量紫到發白

台北101賞草莓月亮視角曝！清境看不到

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

第二顆颱風恐誕生！94W熱低壓3天直撲台

屏東秘境海神宮奪命！3男溺斃身分曝

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

研究：瘦瘦筆「1藥物成分」可讓陰莖長度增10％

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面