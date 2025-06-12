可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

▲最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，熱帶性低氣壓會不會變颱風？「機會渺茫，很拚就是了」，目前看來有機會登陸，也有可能僅是擦邊而過。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，位於菲律賓東方的94W，原本是蝴蝶颱風的殘骸，快速整合，現在很爭氣地自立門戶，中央氣象署周三晚間已將它升格為熱帶性低氣壓，真的不簡單。

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▼熱帶低壓靠近台灣中。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



台灣颱風論壇說，在太平洋高氣壓穩定推送下，94W移動速度很快，預計在今天下午進入台灣東部海域，並在夜晚至周五清晨間，通過台北、宜蘭、花蓮之間，目前看來有機會登陸，也有可能僅是擦邊而過。

台灣颱風論壇表示，而會不會變颱風？由於接近陸地，時間有限，它能增強的空間不大，再加上很靠近陸地，發展會受到抑制甚至破壞，機會渺茫，很拚就是了。

台灣颱風論壇表提醒，今天下半天到周五上午，熱帶低壓通過之際，花蓮、台東、恆春、蘭嶼、綠島、宜蘭、東北角一帶請特別注意強降雨與強風；當94W抵達台灣東北角後，將開始牽引西南風水氣，周五白天雨區會迅速擴展到嘉義、台南、高雄、屏東等地，並會出現一陣陣大雨。

氣象署預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，預估熱帶性低氣壓不會增強為颱風，但今天、周五受其水氣影響；至於會不會登陸台灣還不確定，大部分模式是往東北角陸地擦過去，還要再觀察。