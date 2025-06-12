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快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲熱帶低壓接近台灣中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，周五全台有雨！中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估熱帶性低氣壓不會增強為颱風，但今天、周五受其水氣影響，而會不會登陸還要再觀察。

大雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣

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氣象署今天清晨發布「大雨特報」，熱帶性低氣壓外圍雲系接近，易有短延時強降雨，今日東半部（含蘭嶼、綠島）及屏東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

氣象署也發布「陸上強風特報」，風力偏強及熱帶性低氣壓外圍環流影響，今晨至周五晚上，新北市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▼今日水氣增多。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天熱帶性低氣壓影響，東半部、南部有不定時降雨，東南部有局部豪雨機率，中部以北多雲為主，午後有局部短暫雷陣雨。

劉沛滕分析，預估熱帶低壓不會增強為颱風，今日白天會慢慢來到東南側近海，晚上會到花東沿海；至於會不會登陸台灣還不確定，大部分模式是往東北角陸地擦過去，還要再觀察。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，預估熱帶低壓周五來到北部海面，南部、東南部降雨較明顯，南部並有局部大雨或豪雨機率，其他地區也有些降雨；周六低壓帶影響，中南部有不定時降雨，雨勢較明顯，其他地區也有局部降雨機率，但主要是在午後雷陣雨；周日後西南風影響，中南部有不定時降雨，其他地區有午後雷陣雨。

至於今年第1號颱風蝴蝶，劉沛滕表示，目前往西北西，之後慢慢往北轉向海南島西側，並進到廣西陸地北上減弱。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新蝴蝶颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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快訊／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

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