6.4地震撼全台　專家：30天內可能另有規模6地震

▲6/11晚間7時規模6.4地震。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

台灣東部海域11日晚間7時發生規模6.4地震，除金門縣外，全國20縣市國家級警報大響，也是連江縣首次收到災防告警。對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，未來1個月再出現規模6以上的地震機率較高。

氣象署地震測報中心主任吳健富吳健富指出，這次地震成因主要是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞引起，這次震央位於板塊交界的隱沒處，屬於東部地震帶，過去52年間有15個規模5以上地震，深度也都滿淺的（20至30公里），後續餘震不會太多，但未來3天還是要留意規模5至5.5的地震。

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吳健富透露，這次地震搖得比較久，靠近震央的花東地區震度多為4級，中部地區普遍為3級，北部及南部多為2級；但台北市因盆地或高樓效應，體感上會覺得更加搖晃，這也是為何預警系統去年9月起採用新標準，針對可能達到3級以上的地區發出災防告警。

《聯合報》報導，郭鎧紋表示，這次規模6.4地震相當於釋放2顆原子彈能量，也是今年1月21日嘉義大埔規模6.4地震後，相隔141天再出現規模6以上地震；根據歷史數據，通常發生一個大地震後，未來30天再出現規模6地震的機率較高。

▼郭鎧紋。（圖／資料照／記者許敏溶攝）

