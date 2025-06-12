熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，熱帶低壓朝台灣直撲而來。（圖／翻攝Weathernerd）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，熱帶低壓朝台灣直撲而來，今起3天大低壓環流帶來極不穩定的天氣。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六輕度颱風蝴蝶外圍、大低壓環流的水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的潛勢，今天、周五熱帶低壓更會帶來強風，並增強東半部及南部的雨勢。

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吳德榮指出，今日劇烈降雨以東半部及南部機率最高，下午起範圍漸擴大；周五各地皆應注意；周六南部持續有劇烈降雨的機率，各地氣溫因降雨而稍降，仍悶熱。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周日水氣減少，各地恢復晴時多雲，天氣炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周一至下周三各地晴時多雲，天氣炎熱，但水氣增多，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率；下周四至下周六各地晴時多雲，天氣炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，原橫跨菲律賓的大低壓環流内，有兩個熱帶擾動發展，西側已率先發展成蝴蝶；最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，蝴蝶將受太平洋高壓導引，向西北西轉北，先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入大陸向東北迴轉，周五登陸海南島前強度達最強，但仍僅為輕颱，登陸後即逐漸減弱。

吳德榮表示，東側的熱帶擾動則發展成結構鬆散的熱帶低壓，最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，其朝台灣直撲而來，今起3天除了大低壓環流帶來極不穩定的天氣，今天、周五熱帶低壓更會帶來局部強風，並增強東半部及南部的雨勢。

▼最新蝴蝶颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

