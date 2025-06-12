九族文化村推學生優惠...力麗溫德姆酒店周年慶　6／30前享好康

▲九族文化村6月底前推出學生優惠活動。（圖／九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

今年暑假來得特別早，不少大專院校自6月9日起就開始放暑假，九族文化村特別在6月份推出限時「學生優惠專案」，憑學生證至現場購票，即可享680元（原價880元）優惠，現省200元，另加贈日月潭纜車車票、免費搭乘，讓學生族群以超值價格暢玩園區、體驗日月潭的魅力。

九族文化村表示，許多家有中、小學生的家長也會把握6月初的黃金時段帶孩子出遊，今年推出學生優惠，除鼓勵更多各學制學生在假期中走出教室、親近自然，體驗台灣文化的多元與魅力，也希望幫同學爸媽省荷包。

九族文化村說明，至6月30日止，不論是大專院校生、高中職生、甚至國中小學生，出示有效學生證即可享有優惠，國小學生也可出示健保卡，但此專案不適用於團體與遊覽車，請依園區規定購票入園，更多詳情請關注九族文化村官方社群平台或官網：https://www.nine.com.tw/。

▲「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」週年慶，推出泰式饗宴主題活動、黃金房卡優惠活動。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

同樣位於日月潭畔的力麗溫德姆溫泉酒店，則於今年6月迎來開幕一週年，並推出「泰棒了」週年慶系列活動與限量「黃金房卡」企劃，活動至6月30日止，業者表示，感謝並邀請每位曾經走進溫德姆酒店的旅客，一同分享這段珍貴旅程的喜悅與回憶。

業者表示，以999黃金打造的限量「黃金房卡」極具紀念與實用價值，凡於活動期間入住力麗觀光任一館別，即獲抽獎機會，憑此卡預訂力麗觀光各館官網住房專案，皆享房型升等禮遇，有效期五年，並開放親友使用：包括「箔金房卡」共8張，於力麗觀光FB粉絲專頁活動貼文留言「祝 #日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 生日快樂」，並標註兩位好友，即獲抽獎機會，每週抽出2張，憑此卡預訂力麗觀光各館官網住房專案，享房型升等禮遇，有效期三年，並開放親友使用；「彩金房卡」共90張，每日於溫德姆酒店抽出3張，具一卡通功能，持卡至力麗觀光各館餐廳消費均享九折優惠，有效期一年，並開放親友使用；另活動期間LeaLea Club會員入住任一力麗觀光館別，享有會員點數加倍回饋的超值禮遇。

「泰棒了」周年慶系列活動則與泰國普吉島卡利姆灣溫德姆至尊飯店合作，邀請泰籍主廚來台獻藝，於館內打造道地泰式自助饗宴；現場並規劃泰服換裝體驗與即拍即印紀念活動，假日期間還有潑水節主題快閃，週末安排泰國主題市集，讓整個日月潭畔洋溢熱帶風情；館內餐廳亦同步推出趣味優惠，凡身分證號碼中含有「6、1、8」者即享用餐折扣。