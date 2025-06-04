首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

▲「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）10月18日在向山遊客中心登場。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

全球最大自行車賽事品牌「Tour de France（環法自行車賽）」旗下的「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）去年首度在台舉辦，第二屆也將於10月18日在向山遊客中心開騎，分為104公里挑戰組與29公里經典組，更首度將電動輔助自行車組加入賽事組別，今天中午12時起至7月底開放報名。

Tour de France為了給業餘車迷體驗高規格的自行車活動，推出「L’Étape series by Tour de France」。觀光署表示，第二屆「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」分為104公里挑戰組與29公里經典組，除了有環法主辦單位Amaury Sport Organisation（A.S.O.）認證的二級路線，也有經CNN評選為全球十大最美自行車道的經典環湖路線。

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觀光署長周永暉指出，疫情後是低碳旅遊時代，騎自行車是顯學，台灣有5千公里自行車道，現在有4年計畫，希望把缺口串連起來，像是過去較困難的公路能讓自行車專用。環日月潭路線有將近30公里，環法自行車挑戰賽能一次欣賞日月潭景致，希望大家除了來台灣買自行車，也要來台灣騎自行車。

周永暉也說，環法賽有百年歷史，台灣經過嚴格審核才能繼續舉辦，去年完賽後，許多選手都希望擴大報名人數，並加入電輔車組別，今年就順應大家意見。此次競賽組邀請得過9次冠軍的比利時好手參加，還有專屬台灣選手冠軍的10萬元獎金。台灣本來就是自行車製造王國，也期待未來有環台的自行車賽事。

中華民國自行車騎士協會理事長董俊仁也說，去年首度在台舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」，吸引來自30個國家、約3000多名車友參加，今年比賽升級回歸，報名限額5000名，還有機會跟傳奇車手競技，相信能提升台灣自行車在國際能見度，提升國民運動風氣。

觀光署表示，Tour de France為全球關注的自行車賽事，其中「L’Étape series by Tour de France」參與人次也逐年成長，今年「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」為2025年亞洲的首站，在電動輔助自行車盛行的趨勢下，更首度將電輔車組加入賽事組別，讓更多車友有機會參加世界級自行車活動。

觀光署指出，此次104公里的挑戰組總成績冠軍得主，有機會取得自行車界黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2026環法世錦賽參賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下。

▲「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）10月18日在向山遊客中心登場。（圖／記者周湘芸攝）