　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

▲▼「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）10月18日在向山遊客中心登場。（圖／記者周湘芸攝）

▲「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）10月18日在向山遊客中心登場。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

全球最大自行車賽事品牌「Tour de France（環法自行車賽）」旗下的「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）去年首度在台舉辦，第二屆也將於10月18日在向山遊客中心開騎，分為104公里挑戰組與29公里經典組，更首度將電動輔助自行車組加入賽事組別，今天中午12時起至7月底開放報名。

Tour de France為了給業餘車迷體驗高規格的自行車活動，推出「L’Étape series by Tour de France」。觀光署表示，第二屆「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」分為104公里挑戰組與29公里經典組，除了有環法主辦單位Amaury Sport Organisation（A.S.O.）認證的二級路線，也有經CNN評選為全球十大最美自行車道的經典環湖路線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署長周永暉指出，疫情後是低碳旅遊時代，騎自行車是顯學，台灣有5千公里自行車道，現在有4年計畫，希望把缺口串連起來，像是過去較困難的公路能讓自行車專用。環日月潭路線有將近30公里，環法自行車挑戰賽能一次欣賞日月潭景致，希望大家除了來台灣買自行車，也要來台灣騎自行車。

周永暉也說，環法賽有百年歷史，台灣經過嚴格審核才能繼續舉辦，去年完賽後，許多選手都希望擴大報名人數，並加入電輔車組別，今年就順應大家意見。此次競賽組邀請得過9次冠軍的比利時好手參加，還有專屬台灣選手冠軍的10萬元獎金。台灣本來就是自行車製造王國，也期待未來有環台的自行車賽事。

中華民國自行車騎士協會理事長董俊仁也說，去年首度在台舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」，吸引來自30個國家、約3000多名車友參加，今年比賽升級回歸，報名限額5000名，還有機會跟傳奇車手競技，相信能提升台灣自行車在國際能見度，提升國民運動風氣。

觀光署表示，Tour de France為全球關注的自行車賽事，其中「L’Étape series by Tour de France」參與人次也逐年成長，今年「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」為2025年亞洲的首站，在電動輔助自行車盛行的趨勢下，更首度將電輔車組加入賽事組別，讓更多車友有機會參加世界級自行車活動。

觀光署指出，此次104公里的挑戰組總成績冠軍得主，有機會取得自行車界黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2026環法世錦賽參賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下。

▲▼「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）10月18日在向山遊客中心登場。（圖／記者周湘芸攝）

▲「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）10月18日在向山遊客中心登場。（圖／記者周湘芸攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台正妹網紅「香港掀裙露內褲」大尺度片慘了　恐觸法關3年
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
韓國旅遊1類店家「台灣客特別打折」！　必買神物曝
快訊／台積電魏哲家開金口點名！　4檔亮燈攻漲停
超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知
「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究：死亡風險降21％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

台科大首開技高直升專班　免統測念自動化工程系「限60人」

赴韓旅遊見1類店家　掛台灣國旗「台灣客特別打折」！必買神物曝

首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

「高齡駕駛再體檢民調」是詐騙廣告　運研所急檢舉

日本福島「台灣登山團」傳3人失蹤　觀光署：已尋獲

台鐵推「鐵印帳」集章換隱藏獎品　6/9起限量280本開搶　

超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

台科大首開技高直升專班　免統測念自動化工程系「限60人」

赴韓旅遊見1類店家　掛台灣國旗「台灣客特別打折」！必買神物曝

首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

「高齡駕駛再體檢民調」是詐騙廣告　運研所急檢舉

日本福島「台灣登山團」傳3人失蹤　觀光署：已尋獲

台鐵推「鐵印帳」集章換隱藏獎品　6/9起限量280本開搶　

超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

反廢死公投遭駁回　翁曉玲怒批：「小小中選會」哪來的權力

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線　技術扎實成公司得力助手

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

27歲女遭毒蛇咬傷！醫院瞎忙4小時「只打食鹽水」...轉診後不治

傑尼獅主題日壓軸登場！FEniX五人合體開球首秀獻給統一獅

木木在哪裡？天天看新聞　抽你去高雄啤酒音樂節雙人門票

5間員林「特色店」盤點！賣手錶的隱藏麵店、拿鱟殼活化石炒麵

台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

生活熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

愛女畢業「爸氣」慶祝　11座超大花圈排校門

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座

快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報

「1超級水果」護心、防失智！死亡風險降21％

更多熱門

相關新聞

日月潭「綠色騎士團」單車、電動船低碳遊湖

日月潭「綠色騎士團」單車、電動船低碳遊湖

日月潭國家風景區管理處為推廣低碳觀光與永續旅行，在6月3日「世界自行車日」推出結合電動輔助自行車與電動船的騎乘活動，吸引80多位喜愛自行車旅遊的車友組成「綠色騎士團」參與，以水路玩法與雙電載具方式暢遊日月潭湖光山色。

屏東男騎電動自行車突然起火　緊急跳車逃生

屏東男騎電動自行車突然起火　緊急跳車逃生

工人除草跌落日月潭　救起時已死亡

工人除草跌落日月潭　救起時已死亡

台鐵12個「兩鐵車站」設自行車牽引道　鳳山站導入視覺化標示

台鐵12個「兩鐵車站」設自行車牽引道　鳳山站導入視覺化標示

日月潭漫遊森活與台北觀光博覽會同步展出

日月潭漫遊森活與台北觀光博覽會同步展出

關鍵字：

環法自行車挑戰賽自行車日月潭

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面