響應世界自行車日　日月潭「綠色騎士團」單車、電動船低碳遊湖

▲日月潭響應2025世界自行車日，邀請「綠色騎士團」低碳遊湖。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處為推廣低碳觀光與永續旅行，在6月3日「世界自行車日」推出結合電動輔助自行車與電動船的騎乘活動，吸引80多位喜愛自行車旅遊的車友組成「綠色騎士團」參與，以水路玩法與雙電載具方式暢遊日月潭湖光山色。

「電動船騎－日月潭路線」活動由日管處長柯建興領騎，從水社碼頭廣場平台區開騎沿著水社段、松柏崙段及伊達邵段自行車道，抵達終點伊達邵碼頭，並有專業的自行車領騎人員帶領及解說，沿途經過日月潭新八景中的九蛙疊像、「微笑山谷」下的大竹湖，以及文武廟、朝霧碼頭等知名景點，車友們最後輕鬆逛伊達邵老街，再搭乘低噪音、零碳排的電動船返回水社碼頭，感受靜謐而壯闊的潭面風光，體驗低碳載具與在地永續共生的旅遊魅力。

柯建興表示，日管處致力於將日月潭自行車騎乘路線營造成為具有在地文化、低碳且永續的旅遊路線，亦是具代表性的綠色旅遊示範路線，此次活動希望展現電輔車與電動船共構的旅遊模式，同時踐履友善環境與綠色交通。

日管處預告，未來將持續推動低碳載具與永續遊程，歡迎國內外旅客透過騎自行車、步行及搭乘電動船等方式，深度探索日月潭，每年秋季舉辦的「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」也將於11月22日登場，更多自行車系列活動資訊可到日月潭自行車旅遊網查詢。