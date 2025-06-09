L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽邁第二屆　亞洲首站10/18日月潭開騎

▲2025年亞洲第一場L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽，將邀請冠軍車手Jasper Philipsen參加。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第二屆「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」將於10月18日於向山遊客中心開騎，分為104公里挑戰組與29公里經典組，交通部觀光署邀請全球車迷、高手前來參加，體驗猶如環法車手般的騎乘經驗，或以20公里的速度享受「全球十大最美自行車道」之一的日月潭絕美湖光山色。

日月潭國家風景區管理處指出，Tour de France（環法自行車賽）為全球最具歷史與知名度的自行車賽事，為讓業餘車迷也能體驗環法賽的最高規格，推出「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽），2024年首度在台舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」，為經環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）所認證的二級路線、經CNN評選為全球十大最美自行車道的經典環湖路線，也吸引30國、3000多名車友報名，成功將「台灣自行車運動」觀光品牌與國際接軌。

▲▼2025環法挑戰賽日月潭站專屬車衣和各組冠軍獎牌。

日管處說明，今年的L’ÉTAPE挑戰賽日月潭站也是2025年亞洲的首站，更創全球之先將電輔車組納入賽事組別，讓更多國際車友有機會參加世界級自行車活動；104公里挑戰組總成績冠軍得主，則有機會取得自行車界最高榮譽的「黃衫」，同時與「登山王」共同取得2026環法世錦賽參賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下、以車會友。

▲2025年亞洲第一場L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽，10月18日將在日月潭登場。

日管處表示，活動開放報名至今已累計超過30國自行車好手完成報名，將透過自行車共同體驗福爾摩沙之美，

更多詳情可參考「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」活動官網：https://letapesunmoonlake.com。