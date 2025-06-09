　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽邁第二屆　亞洲首站10/18日月潭開騎

▲2025年亞洲第一場L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽，將邀請冠軍車手Jasper Philipsen參加。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2025年亞洲第一場L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽，將邀請冠軍車手Jasper Philipsen參加。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第二屆「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」將於10月18日於向山遊客中心開騎，分為104公里挑戰組與29公里經典組，交通部觀光署邀請全球車迷、高手前來參加，體驗猶如環法車手般的騎乘經驗，或以20公里的速度享受「全球十大最美自行車道」之一的日月潭絕美湖光山色。

日月潭國家風景區管理處指出，Tour de France（環法自行車賽）為全球最具歷史與知名度的自行車賽事，為讓業餘車迷也能體驗環法賽的最高規格，推出「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽），2024年首度在台舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」，為經環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）所認證的二級路線、經CNN評選為全球十大最美自行車道的經典環湖路線，也吸引30國、3000多名車友報名，成功將「台灣自行車運動」觀光品牌與國際接軌。

▲2025環法挑戰賽日月潭站專屬車衣。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲▼2025環法挑戰賽日月潭站專屬車衣和各組冠軍獎牌。

▲2025年亞洲第一場L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽，10月18日將在日月潭登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處說明，今年的L’ÉTAPE挑戰賽日月潭站也是2025年亞洲的首站，更創全球之先將電輔車組納入賽事組別，讓更多國際車友有機會參加世界級自行車活動；104公里挑戰組總成績冠軍得主，則有機會取得自行車界最高榮譽的「黃衫」，同時與「登山王」共同取得2026環法世錦賽參賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下、以車會友。

▲2025年亞洲第一場L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽，10月18日將在日月潭登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2025年亞洲第一場L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽，10月18日將在日月潭登場。

日管處表示，活動開放報名至今已累計超過30國自行車好手完成報名，將透過自行車共同體驗福爾摩沙之美，
更多詳情可參考「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」活動官網：https://letapesunmoonlake.com。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／劉品言認愛男星！　宣布「懷孕超過三個月」
快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　時間地點一次看
33歲女遭毆打「頭壓入水中」　拖入大海慘死
快訊／富商獵豔名單驚見「17位啦啦隊女孩」　經紀人揭真相
台76「6車連環撞」　現場慘狀曝！3人送醫
員旅出人命！　翻船1女死亡
快訊／房東找不到人！　台中33歲女陳屍套房
快訊／沖繩駐日美軍基地爆炸！　4人送醫
台中17歲女高中生失蹤5天！　媽淚尋：額頭有胎記
洋將全走人！　富邦勇士宣布3人離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市公車拋錨路中影響交安　警號召熱心民眾合力推車

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽邁第二屆　亞洲首站10/18日月潭開騎

基隆x宮古島共慶潮境海灣節　謝國樑：延續台日帆船情

台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼　邱佩琳：展現海洋城市魅力

近3成錄取第一志願　台南長榮中學國中會考亮眼成績！

黃偉哲北海道雙會議長　推銷台南觀光物產、深化台日友誼

響應世界海洋日！新北推動海洋保育　學童變身救援小尖兵

打破性別框架！新北職訓女水電班結訓　學員力拚考照展專業

山海交織的百年工藝之旅　新北瑞芳南雅社區推3大深度遊程

桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力　蘇俊賓偕千人體驗優美海岸風光

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

桃園市公車拋錨路中影響交安　警號召熱心民眾合力推車

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽邁第二屆　亞洲首站10/18日月潭開騎

基隆x宮古島共慶潮境海灣節　謝國樑：延續台日帆船情

台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼　邱佩琳：展現海洋城市魅力

近3成錄取第一志願　台南長榮中學國中會考亮眼成績！

黃偉哲北海道雙會議長　推銷台南觀光物產、深化台日友誼

響應世界海洋日！新北推動海洋保育　學童變身救援小尖兵

打破性別框架！新北職訓女水電班結訓　學員力拚考照展專業

山海交織的百年工藝之旅　新北瑞芳南雅社區推3大深度遊程

桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力　蘇俊賓偕千人體驗優美海岸風光

國際醫療暨健康照護展逾7600人觀展　三大買主來自日、中、韓

喻虹淵悄放閃周渝民「草莓愛心甜慶生」　挺尪新戲《與惡 II》曝感言

「1料理」開超多間！他想起蛋塔之亂　嘆：是不是要爛大街了

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」網刷一排恭喜

桃園市公車拋錨路中影響交安　警號召熱心民眾合力推車

花蓮浮屍案逆轉！嫌酒店框出場「殺人棄屍」　落網還鬼扯連千毅

快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　「時間地點搶票資訊」一次看

快訊／北市信義區某國小「10歲女學童」遭蜂螫！　現場未發現蜂巢

AI需求伸向傳產　謝金河：台玻、台塑有機會

福特野馬推出「超帥復古套件」！白色元素、格紋座椅氛圍感滿滿

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

地方熱門新聞

近3成錄取第一志願台南長榮中學國中會考亮眼成績！

黃偉哲北海道雙會議長　推銷台南觀光物產、深化台日友誼

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

港姊參加畢業典禮走散　暖警定位尋獲

基隆x宮古島互贈特色禮　謝國樑：延續台日帆船情

台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼　邱佩琳：展現海洋城市魅力

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義

新北職訓女水電班結訓　學員力拚考照展專業

新北推動海洋保育　學童變身救援小尖兵

國泰人壽行員攜手警方阻老翁免受詐騙

山海交織的百年工藝之旅　瑞芳南雅社區推3大深度遊程

牛肉麵店大眼妹　男客為她每天吃

打造機器人製造大本營！台南釋104公頃土地柳營、七股招標

砌石駁坎取代水泥牆　 新北水保技師陳盈男獲雙獎

更多熱門

相關新聞

中國重返海洋強國　西太局勢開始翻轉

中國重返海洋強國　西太局勢開始翻轉

韓國第21屆總統大選，在野黨候選人李在明勝出當選。李在明接受美媒《時代》專訪，面對「若中國武力攻台，韓國應否援助」提問時回答：「等外星人入侵地球時，我會考慮這個問題。」可以預見，李執政後的中韓關係會好於前任的親美總統尹錫悅。

屏東救國團暑假營隊　探險日月潭九族文化村

屏東救國團暑假營隊　探險日月潭九族文化村

日月潭「綠色騎士團」單車、電動船低碳遊湖

日月潭「綠色騎士團」單車、電動船低碳遊湖

首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

首度納入電輔車組別　環法自行車挑戰賽10/18日月潭登場

FUSO商用車最高享23萬購車金

FUSO商用車最高享23萬購車金

關鍵字：

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽亞洲日月潭

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

Dora約會千億富商照曝光！

路徑大變！　颱風可能生成

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

颱風可能生成　最新預測路徑曝

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面