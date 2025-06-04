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屏東救國團暑假舉辦2營隊　探索荷蘭版羊角村

▲「荷蘭版羊角村×九族文化體驗營」。（圖／救國團屏東縣團委會提供）

▲「荷蘭版羊角村×九族文化體驗營」。（圖／救國團屏東縣團委會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東救國團屏東縣暑假舉辦兩梯次的「荷蘭版羊角村×九族文化體驗營」，兩天一夜專車帶隊，融合生態導覽、手作體驗與主題樂園冒險，讓孩子在玩樂中探索自然、體驗文化。

▲「荷蘭版羊角村×九族文化體驗營」。（圖／救國團屏東縣團委會提供）

▲「荷蘭版羊角村×九族文化體驗營」。（圖／救國團屏東縣團委會提供）

救國團屏東縣團委員表示，這次營隊設計獨具匠心，結合生態學習與戶外冒險，讓參加者在玩樂中成長、在學習中探索。活動第一天學員們將前往南投頭社羊角村，開啟一場生態之旅。

首先，參加者將體驗活盆地生態，透過專業導覽員的解說，了解當地獨特的生物多樣性和生態環境。隨後，將進行刺激的獨木舟冒險，在湖面上悠遊，體驗自然的美麗與寧靜。午後，學員們將親手製作茶樹精油與碗糕，探索傳統工藝與當地文化，並學習如何利用大自然中的資源來製作生活用品。

另小朋友將在羊角村的戶外田園間享用一頓健康的蔬食餐，品嚐當地新鮮出產的蔬果，感受自然風味的美好。隨後，小朋友們將搭乘遊艇，遊覽壯麗的日月潭湖區，並參觀當地著名景點，深入了解日月潭的歷史與文化。第二日從搭乘空中纜車啟程，俯瞰整個日月潭的壯麗景色，進一步感受大自然的無窮魅力。接著，大家將前往九族文化村，體驗多樣的遊樂設施。從刺激的UFO自由落體到充滿樂趣的旋轉木馬，每個遊樂設施都經過精心設計，既安全又充滿挑戰，讓學員們在遊戲中鍛鍊勇氣與智慧。

該營隊僅辦理07/14-07/14和07/31-08/01二個梯次，相關訊息可查詢屏東縣救國團官網(http://ptntc.cyc.org.tw/)及臉書粉絲團『屏東縣救國團寒暑期營隊專區』，或電話洽詢（08）7361084分機21承辦人胡昕暐先生。
#救國團寒暑期休閒活動線上報名網https://youth.cyc.org.tw/
#救國團休閒活動臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/cycyouthatv/
#救國團青年休閒活動LINE@官方帳號LINE ID:@229srzmd

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