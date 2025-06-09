水域救生、空域應變求生　日月潭校園戶外安全宣導訓練

▲日月潭國家風景區管理處舉辦校園戶外安全宣導訓練課程，提升水域空域安全。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年夏天都是戶外出遊的旺季，日月潭國家風景區管理日前特地處舉辦校園戶外安全宣導訓練課程，為轄管區域之國小高年級學生設計「水域遊憩安全宣導暨救生演練」與「空域遊憩安全暨緊急應變措施宣導」兩大主軸，以寓教於樂的方式提升孩童旅遊安全意識。

本次水域遊憩安全課程演練於6月5日在國立暨南國際大學校內游泳池登場，學童穿戴好救生衣、安全措施整備齊全、勇敢下水，從拋繩救援、CPR急救闖關到SUP板救援體驗，學習基本的救生與應變技巧，並透過「水中尋寶」遊戲，實際熟悉水中環境、增進方向感與協調力，理解「玩水不是只靠直覺，而是需要知識與判斷」。

空域遊憩安全課程則選在日月潭纜車站，當天適逢纜車設施保養日，學童在技術人員帶領下參訪纜車站內部檢修及保養過程，以進一步認識纜車安全設計，並透過搭乘體驗，加深乘坐規範及安全相關注意事項等認知；課程中亦安排進行緊急應變措施與安全演練，由纜車站專業人員講解常見的突發狀況，如設備停機或異常天候影響，並示範正確應對方式，學生也透過模擬演練，學習如何在意外情境下保持冷靜，遵循指示並進行自我保護。

日管處指出，課程最後進行電動輔助自行車及微型電動二輪車的騎乘宣導，提醒學童在騎乘自行車以及跟家人出遊租借車輛時，多注意用路環境安全及認識相關合格標章；日管處處長柯建興表示，希望透過模擬訓練與實地操作，讓每位孩子將安全知識轉化為未來旅程中自保與助人的能力。